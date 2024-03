Jetzt ist es offiziell: Ariana Grande und Dalton Gomez sind nach zwei Ehejahren geschieden. Jetzt sind Details der Scheidung ans Licht gekommen. Demnach muss die Sängerin ihrem Ex eine Mega-Summe von mehr als 1,2 Millionen Dollar bezahlen.

Dem Immobilienmakler sollen zudem noch weitere Summen zustehen, wie es heißt.

Ariana Grande: Scheidung ist durch

Nach zwei Ehejahren und drei Jahren in einer Beziehung hat Ariana Grande vergangenen September die Scheidung von Dalton Gomez eingereicht. Im Antrag für die Eheauflösung waren laut Medienberichten „unüberbrückbare Differenzen“ angegeben. Da die beiden keine gemeinsamen Kindern haben, dafür aber einen Ehevertrag abgeschlossen haben, rechnete man damit, dass die Scheidung schnell über die Bühne gehen wird.

Und so war es auch. Die „yes, and?“-Sängerin und der Immobilienmakler konnten sich nur einen Monat nach dem Bekanntwerden der Trennung einigen. Sie mussten lediglich die erforderlichen sechs Monate abwarten. Damit ist das Ex-Paar nun offiziell geschieden.

Millionenzahlung an Ex-Mann

Auch wenn es so aussieht, als wäre die Scheidung ohne großes Drama abgelaufen, muss Ariana Grande tief in die Tasche greifen. Denn wie unter anderem die Daily Mail schreibt, muss die 30-Jährige eine Millionenzahlung an Dalton Gomez leisten. Laut den Gerichtsdokumenten, die der britischen Zeitung vorliegen, habe sich Grande dazu verpflichtet, Gomez im Falle einer Scheidung 1.250.000 Dollar zukommen zu lassen. Außerdem bekommt der Ex-Mann von Ariana noch die Hälfte der Summe aus dem Verkauf ihres gemeinsamen Hauses in Los Angeles sowie einen Zuschuss von 25.000 Dollar für seine Anwaltskosten.

Im Jahr 2020 gab Ariana die Beziehung zu Dalton bekannt. Während der Corona-Pandemie verbrachten die beiden die Quarantäne zusammen. 2021 gaben sie sich schließlich während einer privaten Zeremonie in Montecito das Ja-Wort. Nur zwei Jahre später folgte dann das Liebes-Aus.

Beide sind über Trennung hinweg

Dass es nach der Trennung zu keinem Rosenkrieg kam, liege laut einem Insider daran, dass sowohl Ariana als auch Dalton mittlerweile über das Liebesaus hinweg seien. Der Immobilienmakler habe „sich an seine neue Normalität gewöhnt und gelernt, es als das zu akzeptieren, was es ist“, so die Person gegenüber Us Weekly. Ob der 28-Jährige mittlerweile eine neue Frau an seiner Seite hat, ist nicht bekannt. Doch Ariana Grande hat ihr Herz bereits kurz nach der offiziellen Trennung an ihren „Wicked“-Co-Star Ethan Slater verloren.

Das neue Paar scheint die gemeinsame Zeit zu genießen. „Sie kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich die Dinge für die beiden weiterentwickeln“, verrät die Quelle weiter. Ariana und Ethan seien „so gut wie unzertrennlich“.