Das eigene Selbstbewusstsein kann das Leben ziemlich erleichtern – aber auch richtig erschweren. Vor allem drei Sternzeichen haben derzeit viele Zweifel.

Das hat nicht nur Auswirkungen auf ihr Innenleben!

Waage

Selbstbewusstsein war für viele Waagen noch nie etwas, was sie sich auf ihre ganz persönliche Haben-Liste geschrieben haben. Denn so sehr die Waagen ihr Umfeld in allen Belangen unterstützen; so unsicher sind sie, wenn es um sie selbst geht. Vor allem an ihrem Äußeren zweifeln sie oft und finden immer wieder Optimierungspotential. Zusätzlich sind sie aber viel zu sehr um alle anderen besorgt, um sich zu öffnen und von ihren Sorgen zu erzählen – ein richtiger Teufelskreis! Was die Waagen jetzt brauchen ist Me-Time, bei der sie aktiv selbst reflektieren. Denn dann sehen sie: die meisten Zweifel sind unbegründet.

Jungfrau

Eigentlich zeigen sich die Jungfrauen gerne von ihrer selbstbewussten Seite. Doch in den vergangenen Wochen und Monaten merken die Jungfrauen immer mehr, dass ihr übliches Selbstvertrauen nicht mehr so stark ist wie früher. Ihr Selbstbewusstsein wird weniger und bisher versuchten die Jungfrauen, das einfach zu ignorieren. Dabei gibt es nur eine Lösung: aktiv konfrontieren und hinterfragen, woher die Zweifel kommen.

Fische

Der Alltag der Fische ist derzeit von vielen Zweifeln geprägt; und zwar in fast jedem Lebensbereich. Im Job haben sie viele Unsicherheiten; auch im Liebesleben tun sich immer mehr Fragezeichen auf. Das ist ganz schön frustrierend und sorgt dafür, dass das Tierkreiszeichen im Alltag leicht den Fokus verliert. Liebe Fische, ein kleiner Tipp: euer Selbstbewusstsein wird besser, sobald ihr die Fragen ganz klar aussprecht und an den Zweifeln arbeitet.