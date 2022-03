Jedes Jahr aufs Neue denkt man sich: Schlimmer als der letzte Bachelor kann der neue wohl nicht sein! Und dann dauert es gerade mal ein paar Sekunden, bis man vom Gegenteil überzeugt wird. Warum der diesjährige Rosenkavalier aber wirklich alles übertrifft, lest ihr hier.

Das bedeutet übrigens nicht, dass wir nicht jeden Moment der Sendung genossen haben …

1. Warum sind beim Bachelor alle immer betrunken?

Schon klar: Der Bachelor und seine „Girls“ wollen sich eine schöne Zeit machen. Und dazu gehört eben ab und zu auch mal eine Party, bei der es so richtig flüssig zugeht und man sich vor lauter Tequila-Shots nicht mehr retten kann. Schließlich sind sie ja auch in Mexiko. Aber dass während jedem Date – egal ob einzeln oder in der Gruppe – gesoffen wird, ist schon etwas übertrieben.

Kommt es nur uns so vor, oder gab es in keiner bisherigen Staffel so viele Momente, in denen weder der Rosenkavalier, noch die Frauen, die um ihn kämpfen, so recht wissen, wo sie sind und was sie hier eigentlich tun?! Und damit meinen wir nicht die Abende, in denen sich der Bachelor mit einigen Kandidatinnen abseits der Villa vergnügt und die Verbliebenen als Trostpflaster einen Korb mit alkoholischen Getränken erhalten!

Unsere Leber hat bereits jedes Mal gezuckt, wenn Dominik und Jana-Maria mal wieder mit Rotwein anstoßen oder wenn eine Flasche Sekt nach der anderen runtergekippt wird. Die müssen doch jeden Morgen mit heftigen Kopfschmerzen und Sodbrennen aufgewacht sein, so wie hier getrunken wurde. Vor allem der Bachelor schwankte am Ende von einem Date ins nächste und war wahrscheinlich sehr dankbar, dass ihm die Redakteurin aus dem Off immer wieder einflüsterte, mit wem er sich gerade im Whirlpool betrinkt …

2. Wurde Dominik gezwungen, jedes Date zu küssen?

Apropos Whirlpool! Das Wasserbecken mit Massagedüsen war in so ziemlich jeder Bachelor-Folge fixer Bestandteil des Inventars. Genauso wie eine andere Sache: Küsse! Die schien Dominik nämlich so zu vergeben, als gäbe es kein morgen mehr. Oder habt ihr etwa eine andere Erklärung dafür, dass der Bachelor immer wieder seinem Drang nachgegeben und seine Lippen auf die, seines Dates gepresst hat?!

Besonders auffällig war es bei Emily! Ihr wisst schon, die Kandidatin, die plötzlich für eine Woche verschwunden war und niemand etwas gemerkt hat, nur um dann zurückzukommen und Dominik nach seiner „Love Language“ zu fragen. Die beiden verbringen einen Abend am Strand, sehen sich ein Feuerwerk an und können offenbar nicht widerstehen, miteinander zu schmusen.

Doch weder der Zuseher, noch die beiden selbst haben verstanden, was da gerade passiert ist. Im Nachhinein hatte man sogar das Gefühl, als wäre es Dominik ziemlich unangenehm, was hier passiert ist. Denn Emily musste die Villa bald darauf verlassen. Wurde der Bachelor etwa gezwungen, all die Frauen zu küssen, mit denen er ein Einzeldate hat?!

3. Ist der Bachelor wirklich immer gleich eingeschnappt?

Dominik schien nicht gerade der einfachste Artgenosse zu sein. Denn sobald eine der Frauen mal nicht in den höchsten Tönen von ihm, über ihn und mit ihm geschwärmt hat, hatte der Bachelor gleich mal schlechte Laune. Das war wohl auch einer der Gründe, warum ihn Jana-Maria so fasziniert hat. Denn die Zweitplatzierte hat ihm von der ersten Sekunde an das gesagt, was er wohl so unbedingt hören wollte.

Nämlich, dass er ein wunderschöner, toller Kerl und außerdem ihr absoluter Traummann ist. Gewinnern Anna und Kandidatin Nele waren da schon etwas verhaltener. Einmal haben sie es sogar gewagt zu zeigen, was sie können, in dem sie während einem Reitausflug mit ihren Pferden VOR Dominik geritten sind. Unverschämtheit! Das dachte sich auch Dominik und hielt sich nicht zurück, das Verhalten der beiden zu kritisieren.

„Sie sind doch wegen MIR hier“, schimpft er in die Kamera, nachdem er erkannt hat, dass sie in einer Sache nicht nur besser sind als er, sondern sich auch untereinander sehr gut verstehen. Dass sich Anna ein paar Tage später dann auch noch über Dominiks „Tanz“-Stil lustig gemacht hat, brachte das Fass fast zum überlaufen. Aber eben nur fast. Denn wie sich der Bachelor später eingestehen musste, „kann sich Anna einfach alles erlauben“. Na Gott sei Dank!

4. Oder ist er einfach nur ein übertriebener Macho?

Generell sorgte Dominik mit seinem Verhalten, das eine gute Mischung aus Mega-Macho und pubertierender Junge war, für Aufsehen. Denn während die meisten Rosenkavaliere eher durch ihre langweilige Art für Gesprächsstoff sorgen, waren es in der diesjährigen Staffel einige Aussagen von Dominik, die einen mehr oder weniger sprachlos zurückgelassen haben.

„Ihr werdet eine Menge Spaß mit mir haben“, verkündet er zu Beginn der Staffel. Gut, als „Spaß“ kann man das jetzt nicht gerade bezeichnen. Mehr als „Fremdschämen“ oder „Cringe“. Oder wie würdet ihr folgende Ausrufe einordnen, die ein Garant in JEDER.EINZELNEN.FOLGE waren: „Ooooookay!“, „Heiliger Bimbam“, „Uiuiuiui“. Deeper wurde es tatsächlich nie.

Ach, und dann waren da auch noch Sprüche wie: „Sie kann ihre Arschbacken so wackeln, craaazy!“ oder „Ich habe die beste Banane, die sie sich vorstellen kann.“ An dieser Stelle wundert es uns auch nicht, dass ziemliche viele Frauen beschlossen haben, freiwillig in den Flieger zurück nach Deutschland zu steigen.

5. Wieso werden die Kandidatinnen so „dumm“ dargestellt?

Es ist eine Sache, dass Jana-Maria womöglich ALLES für ihren angebeteten Dominik tun würde, dauernd nur kichert, Rotwein trinkt und alles super findet, was er macht. Doch dann gibt es da auch noch diese andere Seite der Kandidatin, die man bei RTL aber irgendwie nicht wirklich zeigen möchte. Immerhin ist es beachtlich, dass Jana-Maria mit nur 29 Jahren ihren Lebensmittelpunkt ans Meer verlegt hat (sie wohnt in Marbella) und von dort aus „mehrere Unternehmen“ leitet.

Uns kann keiner erzählen, dass die Frauen und der Bachelor in den vergangenen Folgen nicht darüber gesprochen haben, was der jeweils andere beruflich macht. Doch dem Zuseher wurde lediglich präsentiert, dass Dominik Unternehmer ist und sämtliche Ladies ihre gesamte Existenz aufgeben würden, um mit dem Bachelor in Frankfurt glücklich zu werden. Warum?! Uns hätte tatsächlich brennend interessiert, womit sich die Kandidatinnen ihren Lebensunterhalt verdienen.

Aber so müssen wir uns wohl oder übel damit zufriedengeben, dass die Frauen, die sich bei diesem Format bewerben, nur Männer, Dates und Sex im Kopf haben. Der Klassiker!

Fazit: Schauen wir nie wieder! Also dann, bis zum nächsten Mal 😉

Wie fandet ihr diese Staffel vom Bachelor? Super, total unterhaltsam! Furchtbar. Aber man konnte einfach nicht wegsehen.

