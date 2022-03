Es ist vollbracht! Bachelor Dominik Stuckmann hat seine allerletzte Rose vergeben. Seine Entscheidung kam für viele dann doch sehr überraschend. Schlussendlich konnte aber nur eine Frau sein Herz in Mexiko wirklich erobern.

Damit geht wohl auch die unangenehmste Bachelor-Staffel aller Zeiten zu Ende.

Das große Finale in Mexiko

Nach einem wochenlangen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Kandidatinnen Jana-Maria und Anna, musste sich der Bachelor nun (endlich) entscheiden. Denn das große Finale stand in Mexiko am Programm! Eines muss man Dominik an dieser Stelle lassen: Er hat es geschafft, den Zuschauer bis zur letzten Sekunde zu verwirren.

Aber beginnen wir doch von vorne: Eingefleischte Bachelor-Fans wissen, dass die Final-Folgen in etwa so spannend sind, als würde man Fischen bei der Paarung zusehen. Denn außer zwei unnötigen Dates, bei denen der Bätschi meistens sowieso schon weiß, wer seine Auserwählte ist und der anschließenden Vergabe der aller-, aller-, allerletzten Rose, passiert hier nun wirklich nicht viel.

Und trotzdem müssen sich sowohl Anna als auch Jana-Maria nochmal die volle Ladung an erzwungener „Romantik“ geben, als sie Dominik zu einem letzten Einzeldate treffen. Und irgendwie haben wir das Gefühl, dass der Bachelor mit den zwei verbliebenen Frauen ständig nur dieselben Gespräche führt.

Zwei unnötige Einzeldates und ein „Kinoabend“

Bei Anna sind es wiedermal seine Zweifel an einer Zukunft, die Dominik etwas unsicher machen. Und dann ist da auch noch das Sabbatical-Jahr, das Anna gerade macht. Denn das lässt den Bachelor befürchten, dass sie vielleicht zu wenig Zeit für ihn hätte. Auf der anderen Seite ist er unheimlich nervös und hat ein Kribbeln im Bauch – „auch nach so einer langen Zeit noch“, wie Dominik schwärmt. Wow, starke Leistung – und das nach ein paar Wochen? Frage: Wie sieht es denn in fünf Jahren aus, wenn er jetzt schon überrascht ist, dass seine Gefühle so lange halten?!

Bild: RTL

Anna erkennt langsam auch, dass Dominik wohl immer wieder hören muss, wie toll er ist und wie sehr man für ihn schwärmt. Also gesteht sie ihm, dass sie in ihn verliebt sei. Das macht den Bachelor zum ersten Mal so richtig sprachlos (Danke dir dafür, Anna!). Dann verspricht er ihr einen Kinoabend. Doch statt den neuen „Batman“, müssen sich die beiden nochmal ihre peinli … äh, schönsten Momente der letzten Wochen ansehen.

Während der Bachelor noch vollkommen „love drunk“ von dem Date mit Anna ist, kommt auch schon die nächste Frau um die Ecke. Jana-Maria strahlt bis über beide Ohren und scheint jede Sekunde mit ihrem „Traummann“ zu genießen, der nebenbei auch noch ihr „Deckel“ ist, wie sie stolz erzählt. Dann verrät sie noch, dass sie die letzte Zeit nicht schlafen konnte, weil sie immer nur von Dominik und sich GETRÄUMT hat. Oookay, findet den Fehler …

Bild: RTL

Nach ein paar wirklich sehr unangenehmen Streicheleinheiten an Jana-Marias Beinen, muss auch sie sich ansehen, was sie letzten Wochen so getrieben hat. Immer wieder betont Dominik dabei, wie ähnlich sich er und Jana-Maria sind und enthüllt dann sogar, dass er in sie „verknallt“ ist. Heißt das also, sie wird die letzte Rose bekommen???

So hat sich der Bachelor entschieden

Und dann ist er endlich da, der erlösende Moment, auf den die beiden Finalistinnen, Dominik und auch wir schon sehnsüchtig gewartet haben! Der Bachelor vergibt seine letzte Rose. Während sich wohl viele insgeheim wünschen, er würde sich für die bescheidene Anna entscheiden, wissen andere, dass Jana-Maria wirklich SEHR gut zum Charakter des Bachelors passen würde.

Und darum hält sich Dominik auch nicht zurück, Jana-Maria nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wie schön ihre gemeinsame Zeit war. Doch als er dann den Satz anstimmt, dass all seine Gefühle und Worte wirklich IMMER echt waren, bahnt sich bereits die erste Vorahnung an, dass er sich am Ende doch nicht für sie entscheidet …

Bild: RTL

Bei Anna macht es der Bachelor genau umgekehrt. Er beginnt mit den weniger schönen Dingen und streut nochmal richtig schöne Zweifel, sodass die Kandidatin insgeheim vielleicht schon damit abgeschlossen hat. Sie seien einfach „so verschieden“, schlägt Dominik ernste Töne an.

Bild: RTL

Nur um dann leicht grinsend zu verkünden, dass das genau die richtige Zutat für eine gute Beziehung ist. Und damit erlöst er uns alle endlich und fragt Anna, ob sie seine aller-, aller-, aller-, aller-, allerletzte Rose annehmen möchte. Und sie will. Halleluja! Damit konnte man nach all dem Liebeschaos ja nun wirklich nicht mehr rechnen.

Bild: RTL

Das geschah danach

Was wir an der Sendung wirklich lieben, ist, dass wir nicht noch eine quälend lange Woche warten müssen, bis wir erfahren, ob es mit dem Paar auch wirklich geklappt hat. Denn nur Sekunden nachdem wir den Siegerkuss gesehen haben, wartet auch schon Frauke Ludowig mit Dominiks Verflossenen, um sämtliche Cringe-Momente nochmal bis ins kleinste Detail zu besprechen.

Dabei wird natürlich auch Jana-Maria genau unter die Lupe genommen. Doch anstatt in Tränen oder Missgunst auszubrechen, zeigt sich die Zweitplatzierte äußerst unbeeindruckt und gesteht, dass sie anfangs zwar enttäuscht war, sich nach vier Tagen aber bereits wieder entliebt habe. Na dann ist ja gut!

Und dann kommt der große Moment: Nach einer wirklich sehr schlecht gespielten, kühlen Stimmung zwischen Anna und Dominik, verraten sie, ob sie ein Paar sind oder mittlerweile wieder getrennte Wege gehen. Und siehe da: Ein Homevideo der beiden zeigt, dass Anna samt Katze in Dominiks Heimat Frankfurt gezogen ist. Dort haben sich die beiden eine neue Wohnung gesucht und sind jetzt ganz darauf konzentriert, ihre junge Liebe auszuleben.

Bild: RTL

Wie schön – ein Happy End! Eine Frage stellt sich uns aber: Was ist aus Annas Sabbatical geworden … ?

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.