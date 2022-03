Langsam wird es ernst beim Bachelor! Nur noch drei Frauen kämpfen um das Herz von Dominik. Und der hat es wahrlich nicht leicht, denn er befindet sich mitten in einem echten Gefühlschaos.

Da hilft scheinbar nur eines: Jede Menge Tequila!

Bachelor: Unangenehmes Gruppendate und ein betrunkener Dominik

Zu Beginn jeder Bachelor-Staffel ist noch alles heiter und fröhlich, doch je näher das Finale rückt und je weniger Frauen sich im Rennen befinden, desto unangenehmer wird es. Vor allem auf Gruppendates! Schließlich wissen alle, dass JEDE der drei Frauen schon hemmungslos mit Dominik rumgeknutscht hat. Das sorgt auch beim Bachelor selbst für Schweißausbrüche (mehr als er ohnehin schon in der mexikanischen Sonne schwitz).

Nichtsdestotrotz muss er sich durch ein Date gemeinsam mit Jana-Maria, Nele und Anna quälen. Und die haben genauso wenig Bock darauf, wie Dominik. Um die gedrückte Stimmung erstmal ein bisschen anzuheben, geht’s direkt in die für Mexiko berühmte Tequila-Region! Und was macht man da? Genau: Pferde reiten! Jap, verstehen wir auch nicht so ganz. Aber gut; zum Glück ist reiten immerhin eine Leidenschaft des Bachelors. Wie bitte? Oh, er ist noch nie auf einem Pferd gesessen? Hm, aber IMMERHIN heißt das Pferd auf dem er reitet DOMINIK! Well played, Redaktion!

Dominik und Dominik: Beide sind nicht gerade amused über das, was folgt. Bild: RTL

Während Jana-Maria und Dominik mit ihren Pferden zu kämpfen haben, reiten Nele und Anna schonmal voraus und zeigen, was sie drauf haben. Das gefällt dem Bachelor aus zwei Gründen nicht. Nummer eins: Er kann es scheinbar nicht leiden, wenn jemand besser ist, als er und zeigt sich richtig genervt darüber, dass die zwei Frauen den Ton angeben. Dafür lobt er Jana-Maria in den Himmel, die sich scheinbar dümmer stellt als sie ist, nur damit Dominik besser da steht.

Grund Nummer zwei: Anna und Nele scheinen in den vergangenen Wochen richtig gute Freundinnen geworden zu sein. Doch das stinkt dem Bätschi leider gewaltig. Denn: „Sie sind doch wegen MIR hier!!!!“, sagt er wütend in die Kamera. Dann fügt er noch hinzu: „Das ist doch alles nur Show.“ Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, sonst endet das noch in einer Schimpftirade unsererseits. Nele überlegt währenddessen schon, ob sie mit dem Pferd einfach durchbrennt. An dieser Stelle würde ihr das wohl wirklich niemand übel nehmen.

Tequiiiila-Time! Bild: RTL

Leider ist das Date nach dieser seltsamen Reit-Session immer noch nicht vorbei. Denn jetzt gibt’s (endlich) wieder Alkohol. Wie schon erwähnt, befinden sich die vier in einer Tequila-Region und kommen daher auch in den Genuss, drei verschiedene Sorten zu verkosten. Nur dass aus der Verkostung dann ein richtiges „Vorglühen“ geworden ist und Dom sich einen Shot nach dem anderen hinter die Binde kippt. Die Folge: Er säuselt mal wieder mit verklärtem Blick in die Kamera und stellt fest: „Hätten wir nichts getrunken, wäre das ein Desaster geworden.“ Wo war unser Tequila???

Das waren die Dreamdates

Immer wieder jammert Dominik, dass er endlich Zeit zu zweit mit den Frauen verbringen will. Eh klar, im Gruppendate lässt es sich schließlich schwer knutschen. Die erste Auserwählte ist Nele. Sie darf sich über ein romantisches Date in einem historischen Haus freuen. Dabei versucht der Bachelor, zu überspielen, dass er davon ü.b.e.r.h.a.u.p.t. keine Ahnung davon hat! Ob ihm das gelungen ist? Sagen wir es gemeinsam: NEIN!

Kurzer Schnitt: Beide befinden sich jetzt in einem „super krassen Hotel“ in einem Whirlpool, mit Sekt in der Hand. Aber irgendwie scheint überhaupt keine Stimmung aufzukommen. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch: Dominik: „Schön.“ Nele: „Schön“. Schön! Am nächsten Tag ist das Date immer noch nicht vorbei. Denn jetzt gibt’s eine Heißluftballonfahrt, in der beide sehr vertraut wirken. Scheinbar haben sie sich in der Nacht dann doch etwas mehr angenähert, wenn ihr versteht, was wir meinen.

Wie unangenehm kann ein Date sein? Bachelor: JA! Bild: RTL

Dann ist es auch schon Zeit für Dreamdate Nr. 2. Diesmal mit Anna! Mit ihr besteigt Dominik einen Hubschrauber (Déjà-vu! Die beiden hatten doch schonmal ein Date im Hubschrauber) und sie sehen sich Guadalajara von oben an. Kurz darauf geht’s auch schon weiter in ein Spa und auch Anna landet mit dem Bachelor am Ende mit einem Sekt im Whirlpool. Es folgt Geknutsche und unangenehmes Schmatzen. Am nächsten Morgen verrät Dominik: Bei Anna fühlt er sich wie auf Wolke Sieben. In der Nacht gab es „viele Gespräche, intensive Umarmungen und alles, was dazu gehört“ – dann grinst er verschmitzt in die Kamera und wir wissen doch alle, was passiert ist.

Auch für Anna regnet es Küsse. Bild: RTL

Das dritte Dreamdate verbringt Dominik mit Jana Maria. Sie fliegen im Propellerflugzeug durch die Gegend und himmeln sich an, dann gibt’s ein Dinner mit schöner Aussicht. J.M. versichert ihm dabei: „Ich bin ein ganz normales Mädchen.“ Äm, jaaa, das sagen sie alle. Und dann geht’s natürlich wieder in den Whirlpool! Aber eine Sache ist diesmal anders: Es gibt Rotwein statt Sekt. Abwechslung muss schließlich auch mal sein.

Statt Sekt gibt’s diesmal Rotwein. Bild: RTL

Jana-Maria, die im übrigen wirklich schon ziemlich besessen von Dom ist, gesteht ihm: „Ich bin schon ein bisschen verliebt.“ Dominik daraufhin: „Uiiiiiii“. Im Interview legt sie dann aber noch nach und sagt, sie sei „beängstigend schlimm verliebt“. Wäre uns jetzt gar nicht aufgefallen …

Diese zwei Frauen ziehen ins Finale ein

Und dann ist es auch schon wieder Zeit für die Nacht der Nächte: Die bisher schwierigste Entscheidung für den Bachelor steht an. Denn er muss zwei Frauen auserwählen, die ihn ins Finale begleiten. Dabei macht es Dominik spannender, als es ist! Denn in Wahrheit wussten wir doch alle, welche Kandidatinnen eine Runde weiter kommen.

Und es sind: Anna und Jana-Maria! Damit ist für Nele an dieser Stelle Schluss. Sie versteht die Welt nicht mehr und kann sich nicht erklären, warum es für sie nicht mehr gereicht hat. Vielleicht sattelt sie ja doch noch ihr Pferd aus dem Gruppendate und macht sich eine schöne Zeit in Mexiko.

Wer bekommt die letzte Rose? Anna Jana-Maria

Quiz Maker – powered by Riddle

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.