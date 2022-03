Derzeit kämpft das Luxuslabel Louis Vuitton mit massiver Kritik auf Instagram. Der Grund ist das Motiv der neuen Schmuckkollektion der Marke. Darauf ist ein Symbol zu sehen, das User stark an den Buchstaben „Z“ erinnert, das Kriegssymbol der Russen im Kampf gegen die Ukraine.

Eigentlich sollte das neue Symbol die Initialen des Labels darstellen, Fans assoziieren damit aber nur den Angriffskrieg und sind entsetzt.

Louis Vuitton kämpft mit Shitstorm

Seit gestern sind die Fotos der Schmuckkampagne auf Instagram zu sehen. Doch die User sind alles andere als begeistert. Denn das neue gezackte Symbol der LV VOLT Collection erinnert sie stark an das Kriegssymbol der Russen im Ukrainekrieg. Es prangt als militärisches Zeichen auf Panzern und Fahrzeugen der russischen Soldaten im Angriffskrieg. Für den Launche der Schmuckkollektion hätte das ikonische Taschenlabel somit keinen schlechteren Zeitpunkt wählen können.

In den Kommentarspalten können „Louis Vuitton“-Liebhaber jedenfalls nicht anders, als massiv Kritik üben. Instagram-User haben nämlich nur wenig Verständnis für das Label und machen nun ihrem Ärger in den Kommentaren Luft. Diese reichen von „Ist das euer Ernst???“, „Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein“, „Das ist buchstäblich das Zeichen des Krieges“ und „Wenn ihr die Marketing- und PR-Abteilung, die dafür verantwortlich ist, entlasst, könnt ihr deren Gehälter an die Ukraine spenden“.

Gezacktes Symbol verbindet Initialen des Labels

Eigentlich wollte die LV Volt Collection die beiden ikonischen Buchstaben von Louis Vuitton zu einem neuen Symbol miteinander verschmelzen lassen. In der Beschreibung auf der Website heißt es, die Schmuckkollektion „elektrifiziere die ikonischen Initialen des Hauses, die voller Energie pulsieren“. Voller Energie sind bisher allerdings nur die Fans, die ihre Kritik auf Social Media nicht zurückhalten.

Bisher hat sich das Label noch nicht zu der Kritikwelle geäußert.