Ein neuer viraler Clip der „Selling Sunset“-Maklerin Chelsea Lazkani will beweisen, dass ihr britischer Akzent Fake ist. Jedoch handelt es sich dabei nur um einen kurzen Ausschnitt ihres Ehegelübdes – das vollständige Video, das Page Six vorliegt, spricht nämlich andere Bände.

Auf Twitter stellt Chelsea nochmals klar, weshalb sie einen Mix aus mehreren Akzenten spricht.

Ist der britische Akzent von „Selling Sunset“-Maklerin Chelsea Fake?

Die neue Staffel der Netflix-Show und ihre neuste Maklerin Chelsea Lazkani sorgen derzeit für große Kontroversen unter Fans. Der Grund: Einige Fans sind davon überzeugt, dass Chelsea ihren „British Accent“ nur vortäuscht. Ein virales Video von Chelseas Hochzeit, das vor vier Jahren aufgenommen wurde, will nun allerdings beweisen, dass dieser Vorwurf tatsächlich stimmt.

In dem kurzen Clip auf TikTok sagt Chelsea ihr Ehegelübde auf – dabei fällt auf, dass ihr Akzent tatsächlich nicht sonderlich ausgeprägt zu sein scheint. Für Fans ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Gerüchte rund um den Fake-Akzent nun ein für alle Mal geklärt sind. In den Kommentaren heben zwar einige User hervor, dass die Maklerin einen leichten Akzent habe. Der soll aber nicht ansatzweise so extrem sein, wie in der Show.

In längerem Video hat Chelsea eindeutig einen britischen Akzent

Jetzt liegt allerdings das gesamte Video exklusiv dem Promi-Portal Page Six vor. Und es zeigt, dass Chelsea auch damals schon einen britischen Akzent hatte. Denn hört man genauer hin, dann ist der vor allem bei den Worten „heart“, „god“ und „can’t“ unüberhörbar. In dem Clip sagt Chelsea zu ihrem Ehemann Jeff nämlich: „Mein Herz kann das erste Mal, als meine Augen deine trafen, nicht loslassen. Du bist ein atemberaubendes Spiegelbild von Gottes Herz für mich.“

Wir waren anfangs auch hin- und hergerissen, was Chelseas Akzent anging. Aber jetzt müssen wir zugeben, dass ihr britischer Akzent auch damals schon eindeutig hörbar war.

Gerüchte kamen in der „Selling Sunset“-Reunion zur Sprache

Der Reunion-Moderator Tan France, der selbst aus Großbritannien stammt, sprach die Gerüchte über den Fake-Akzent in der „Selling Sunset“-Reunion an. „Die ersten 10 Jahre meines Lebens habe ich in London gelebt. Dann bin ich in die Schweiz gezogen. Danach nach New Jersey, dann nach New York und jetzt lebe ich in Los Angeles“, erklärt Chelsea.

Damit will sie sagen, dass sie in ihrem Leben schon viel herumgekommen sei und deshalb einen Mix aus mehreren Akzenten spricht. Auf Twitter stellt sie nämlich nochmals klar: „Mein Akzent ist ein Mischmasch aus all den Orten, an denen ich gelebt habe, aber im Herzen bin ich ein Londoner Mädchen.“

