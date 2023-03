Gemeinsam durchs Leben gehen ist schön, keine Frage. Doch genauso schön kann es sein, auch mal etwas Zeit für sich zu haben. Deshalb ist für einige Sternzeichen gerade der Zeitpunkt gekommen, an dem sie einfach ihren Freiraum brauchen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass man gleich eine Beziehung beenden muss.

Löwe

Der Löwe gilt als äußert gesellig. Daher trifft man ihn auch selten ohne Schar an Menschen an. Doch aktuell fühlt er sich etwas überfordert, sobald mehr als zwei Personen um ihn herumwuseln. Die Konsequenz: Er braucht einfach seinen Freiraum. Das meint er auch überhaupt nicht böse. Allerdings ist die Sehnsucht nach etwas Zeit alleine einfach zu groß. Diese Momente muss das Sternzeichen auch nicht großartig ausnutzen. Es reicht bereits, wenn es einfach mal zuhause ist und die Ruhe genießt. Der Rest kommt dann ganz von alleine.

Krebs

Wenn der Krebs jetzt gerade eines braucht, dann ist das Me-Time, in der ihn absolut niemand stört. Denn viel zu oft muss er sich nach anderen richten und selbst zurückstecken. Doch das ist jetzt vorbei! Er zieht die Notbremse und gönnt sich ein bisschen Freiraum, in dem er nur das macht, was ihm gefällt. Alleine durch die Stadt spazieren, solo Essen gehen oder einfach ohne eine weitere Person auf Urlaub fahren? Eine absolute Traumvorstellung für das Tierkreiszeichen! Aber keine Sorge, nur weil dem Krebs gerade nicht sonderlich nach Gesellschaft ist, heißt das nicht, dass er alle Zelte abbrechen möchte oder gar seine Partnerschaft aufs Spiel setzen will.

Jungfrau

Ab und zu sollte jeder etwas im Alleingang unternehmen – ohne Partner:in an ihrer Seite. Ein eigenes Hobby, Treffen mit Freunden oder einfach nur ein Abend ohne den anderen, können dem Sternzeichen dabei helfen, sich wieder auf sich selbst zu fokussieren. Denn vor allem in Beziehungen neigt die Jungfrau dazu, alles für den anderen zu geben und dabei vollkommen auf die eigenen Interessen zu vergessen. Langsam aber sicher kommt nun das Bedürfnis hervor, etwas ganz alleine, nur für sich selbst zu machen.