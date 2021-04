Auf TikTok kommt man derzeit an neuen Frisuren-Trends für den Frühling 2021 gar nicht mehr vorbei. Von Bubble Braids bis hin zu 90’s-Frisuren – Hier ist wirklich für jeden was dabei.

Diese Frisuren für den Frühling 2021 trenden gerade auf der Social Media-Plattform:

1. Bubble Ponytail

Vor allem die “Bubble Braids” trenden auf der Kurzvideo-Plattform derzeit. Es gibt fast keinen Beauty-Blogger auf TikTok, der diesen Frisuren-Trend für den Frühling 2021 nicht schon einmal versucht hat. Und ganz ehrlich: Wir lieben diesen Trend! Nicht nur, dass der “Bubble Ponytail” super easy zu stylen ist, er erinnert uns auch noch an Prinzessin Jasmin aus Aladdin. Und wer wollte nicht schon immer einmal eine Disney-Prinzessin sein?

2. Hair Claw Clips

Die 90er sind zurück! Zumindest, wenn es nach TikTok-Influencern geht. Denn sie zeigen uns gerade massenhaft Styling-Videos mit Hair Claw Clips. Diese Haarklammern sind nämlich nicht nur unglaublich praktisch, weil wir darin unsere ganzen Haare aus dem Gesicht bekommen, sondern schauen auch noch richtig stylisch aus. Wir lieben diesen Look einfach! Und man kann ihn in jeder erdenklichen Art und Weise neu gestalten. Egal, ob in einem tiefen Haarknoten, oder in einem hohen Zopf – Die Hair Claw Clips sehen einfach immer gut aus.

3. Tendrils

Den Zopf streng zurückgebunden? Das ist sowas von gestern laut den Influencern auf der Social Media-Plattform TikTok. Denn dort tragen die Blogger wieder die heißgeliebten Tendrils. Das sind kleine Haarsträhnen, die wir aus unseren Frisuren hängen lassen. Tendrils lockern einfach jeden Style auf und ist deshalb der perfekte Frühlings-Trend 2021. Und das Beste daran: Man kann sie wirklich mit jeder Frisur kombinieren.

4. Scrunchies

Auch an “Scrunchies” kommt man derzeit einfach nicht vorbei. Auf TikTok trenden die übergroßen Haargummis gerade. Vor allem in bunten Farben und mit coolen Mustern sind “Scrunchies” einfach der perfekte Trend für den Frühling 2021. Besonders beliebt sind die Haargummis gerade in einem klassischen lockeren Pferdeschwanz. Auch bei diesem Frisuren-Trend kramen wir unsere 90’s-Accessoires wieder hervor.