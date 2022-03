Es gibt Menschen, die fiebern ihrem „Happily Ever After“ in der Liebe richtig entgegen – inklusive Traumhochzeit, mit allem, was dazugehört. Und dann sind da wiederum jene, denen das gar nicht wichtig ist. Spoiler: Das kann mit dem Sternzeichen zusammenhängen …

Diese Tierkreiszeichen legen keinen Wert auf einen Ring am Finger.

Wassermann

Der Wassermann liebt Freiheit und Spontanität. Lange Beziehungen sind zwar kein Problem für ihn, doch er braucht dennoch immer genügend Freiraum. Der Gedanke an Hochzeit und Kinder kann ihm deshalb schon mal Sorgen bereiten. Commitment gibt’s bei ihm erst, wenn sich Bauchgefühl und Kopf völlig einig sind – und das kann dauern!

Steinbock

Auch beim Steinbock sorgen die Hochzeitglocken für Unbehagen. Zwar hat er keine Angst davor, seine Freiheit einzubüßen, doch er liebt und braucht die Herausforderung. Er ist ständig auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen, um die – bei ihm schnell eintretende Langeweile – zu beenden. Also wenn schon Hochzeit, dann bestimmt nicht in der klassischen Variante.

Zwillinge

Als humorvoller und geselliger Mensch liebt es der Zwilling ständig zu daten. Er genießt es, sich mit vielen verschiedenen Menschen auszutauschen und ist deshalb im Laufe der Zeit zum richtigen Dating-Profi geworden. Doch seine größte Angst ist es, das alles für eine einzige Person aufzugeben. Deshalb sieht sein Lebensplan eigentlich keine Hochzeit vor.