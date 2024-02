Hand hoch, wer die Netflix-Serie „Zwei an einem Tag“ auch bereits durchgebinged hat! Die herzzerreißende Story zwischen Emma und Dex ist dabei aber nicht das Einzige, worauf wir uns fokussiert haben, nicht wahr? Vielmehr haben wir uns in den stechend blauen Augen von Hauptdarsteller Leo Woodall verloren und stellen uns nur eine Frage: wer steckt hinter dem britischen Schauspieler?

Wir verraten euch einige Fakten über Leo!

1. Woher kennt man Leo Woodall?

Wer sich fragt, woher man den charismatischen Briten mit dem durchdringenden Blick kennt: Leo Woodall hat zwar noch keine unendlich lange Liste an Filmen und Serien, in denen er zu sehen war, dennoch kann sich sein Lebenslauf sehen lassen. Denn der 27-Jährige hat bereits im Drama „Cherry – Das Ende aller Unschuld“ neben Tom Holland und Ciara Bravo gespielt (zu sehen auf Apple TV+). Außerdem war er in zwei Folgen der Peacock-Serie „Vampire Academy“ zu sehen (auf Prime Video verfügbar). Und auch in der Prime-Serie „Citadel“ hat Woodall eine Rolle ergattert.

2. Wie gelang ihm sein Durchbruch?

Die Aufmerksamkeit des internationalen Publikums hat Leo allerdings mit einer ganz besonderen Rolle gewonnen. Der Brite war in der zweiten Staffel der Erfolgsserie „The White Lotus“ zu sehen. Darin spielte er Jack, einen cheeky jungen Mann aus Essex, dessen Absichten nicht gaaanz so ehrlich sind. Mit seiner Performance sorgte er beim TV-Publikum gleichermaßen für Begeisterung, Herzchenaugen und geschockte Gesichter (die, die diese EINE Szene gesehen haben, wissen, worum es geht). Für Leo war die Serie, die übrigens mit 12 Emmys nominiert wurde, die Tür zu einer vollkommen neuen Welt. Denn plötzlich befand sich der Brite im Full-on-Hollywoodglam, mit allem drum und dran.

3. Wie hat er sich auf die Rolle in „Zwei an einem Tag“ vorbereitet?

Hinter einer dieser Türen befand sich gleich mal das Angebot für eine Hauptrolle. Denn Leo ist aktuell in der Nr.1-Netflix-Serie „Zwei an einem Tag“ zu sehen. Die Geschichte basiert auf dem Buch „One Day“ von David Nicholls. Wer die Story nicht kennt: über einen Zeitraum von 20 Jahren treffen Dex (Leo Woodall) und Emma (Ambika Mod) immer wieder aufeinander und teilen dabei schöne Momente und Schicksalsschläge aus ihrem Leben. Auch wenn beide offensichtlich Gefühle füreinander haben, soll es einfach nicht zwischen ihnen passen. Bis sich eines Tages auf tragische Weise einfach alles ändert.

Wie sich Leo auf die emotionale Rolle vorbereitet hat? Im Interview mit Variety verrät er, dass er, als das Rollenangebot kam, keine Zeit hatte, das Buch von Nicholls zu lesen. Denn er befand sich gerade mitten in Dreharbeiten zu „The White Lotus“. Also hat er sich den Film aus dem Jahr 2011 mit Anne Hathaway und Jim Sturgess angesehen und war sofort Feuer und Flamme für die Storyline. „Als Schauspieler war es ein wunderbares und herausforderndes Geschenk, einen Charakter zu spielen, der durch so viele Phasen in seinem Leben geht“, so Woodall.

4. Ist Leo vergeben?

Wer sich nach dem Anschauen von „Zwei an einem Tag“ wünscht, dass sich Dex und Emma auch im echten Leben näher kommen, den müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen. Denn Gerüchten zufolge ist der 27-Jährige bereits in eine andere Schauspiel-Kollegin verliebt. Am Set von „The White Lotus“ soll es zwischen ihm und „The Bold Type“-Star Meghann Fahy heftig gefunkt haben. Kein Wunder, immerhin haben die beiden aufgrund der Dreharbeiten mehrere Monate lang im heißen und ultraromantischen Sizilien gemeinsam verbracht.

Offiziell geäußert haben sie sich zu den Dating-Gerüchten zwar noch nicht – doch manchmal sprechen Bilder Bände. Sowohl Leo als auch Meghann teilen immer wieder cute Schnappschüsse voneinander, taggen sich in Postings und hinterlassen ein paar Kommentare unter ihren Beiträgen. Während eines romantischen Shoppingtrips durch die Straßen von New York ist dann sogar ein Kuss in der Öffentlichkeit gefallen, wie E! News berichtet hat – also wenn DAS mal kein Beweis ist …