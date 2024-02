Ob für eine romantische Datenight mit eurem Partner oder eurer Partnerin oder einer lustigen Night Out mit euren Girls – der Valentinstag ist die perfekte Gelegenheit, um stylingtechnisch all-in zu gehen. Deshalb zeigen wir euch hier drei Date-Outfits für den 14. Februar.

Nur so viel: es wird hot!

1. Casual Datenight

Dass eine Datenight auch ultra-stylisch sein kann, beweist folgender Look, der euch dazu inspirieren soll, zu einem Outfit zu greifen, das sowohl mega lässig, trendy als auch richtig chic ist! Denim in allen Varianten ist 2024 ohnehin absolut angesagt – daher habt ihr mit einem Jeans-Overall auch die richtige Wahl getroffen. Dazu kombiniert ihr am besten Raulederboots, eine kleine Tasche sowie dezenten Schmuck und einen Hauch Blush mit Burnt-Orange-Nuancen. Damit seid ihr für alle Eventualitäten gerüstet! Egal, ob euch euer Schatz mit einer abenteuerlichen Date-Activity überrascht, ihr ins Kino geht oder in einem cozy Lokal euer Lieblingsessen zusammen verspeist.

2. Galentine im Mob-Wife-Style

Wer sagt denn, dass wir unbedingt eine bessere Hälfe brauchen, um am Valentinstag die Liebe zu feiern? Der 14. Februar kann ebenso gut als Ehrentag der BFFs gesehen werden. Immerhin sind unsere Girls das ganze Jahr über an unserer Seite und teilen sowohl schöne als auch unschöne Momente mit uns. Höchste Zeit also, den Valentinstag zum Galentinesday zu machen und einfach mal auf die Mädels-Freundschaft anzustoßen, die uns so viel Kraft gibt. Die Outfit-Inspo liefern wir auch gleich mit: ganz im Sinne des Mob-Wife-Styles kombinieren wir ein edles Kleid mit einer pompösen Fake-Fur-Jacke, junky Boots und cutem Schmuck!

3. Spicy Night out

Hot, hotter, All-Black-Everything! Ihr plant, am Valentinstag einer Bar einen Besuch abzustatten und mit ein paar fancy Cocktails anzustoßen? Dann haben wir hier eine Outfit-Inspo für euch, mit der ihr garantiert zum Hingucker des Abends werdet. Dafür kombiniert ihr ein schwarzes Minidress mit spitzen Heels und einem langen Ledermantel. Ein Sleek Bun, roter Lippenstift und eine kleine Spange im Haar sorgen für dezente Highlights, die den Look einfach unwiderstehlich machen. Das Beste: das Styling ist ebenso perfekt für ein Candlelight-Dinner oder eine Partynacht im Club!