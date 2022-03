Schon länger kursieren Gerüchte rund um Baby News im Hause Turner-Jonas. Jetzt ist es endlich offiziell: Sophie Turner und Joe Jonas werden wieder Eltern. Am Red Carpet der Vanity Fair Oscar Party präsentierte die Schauspielerin nun nämlich stolz ihren Babybauch.

Es ist die zweite Schwangerschaft der 26-Jährigen. Tochter Willa bekommt also bald ein Geschwisterchen!

Sophie Turner ist wieder schwanger

Schon seit einigen Wochen wird wild über Nachwuchs bei der „Game of Thrones“-Darstellerin und Ehemann Joe Jonas spekuliert. Denn bereits Anfang des Jahres sorgte ein Schnappschuss der 26-Jährigen in einem enganliegenden grünen Kleid für Wirbel. Unter dem Kleid zeichnete sich nämlich ein ziemlich verdächtiges Baby-Bäuchlein ab. Und auch im gemeinsamen Urlaub in Miami einige Wochen später war in ihrem Bikini ganz eindeutig eine kleine Babykugel sichtbar. Offiziell bestätigte das Paar die Gerüchte allerdings nicht. Bis jetzt!

Bild: Frazer Harrison / Getty Images Entertainment

Bei der Vanity Fair Oscar Party präsentierte die 26-Jährige nämlich ganz stolz ihren runden Bauch und setzte ihn in einer roten, bodenlangen Robe von Louis Vuitton gekonnt in Szene. Es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt, um die Baby News so schön in die Welt zu tragen als in der wichtigsten Nacht Hollywoods.

Familienleben abseits vom Rampenlicht

Geheiratet haben der Musiker und die Schauspielerin im Jahr 2019. Ihre erste gemeinsame Tochter Willa brachte Sophie dann im Juli 2020 zur Welt. Auch ihre erste Schwangerschaft hielt die Schauspielerin lange geheim. Generell hält das Paar das Familienleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus und gibt nur selten Einblicke in das gemeinsame Leben. So posteten sie unter anderem nie ein Foto der kleinen Willa auf den sozialen Medien.

In ihrer Mutterrolle geht die 26-Jährige offenbar jedoch richtig auf. „Ich bin den beiden Lieben meines Lebens so dankbar, dass sie mich zur Mama gemacht haben“, schrieb sie zum Muttertag 2021 in ihre Story auf Instagram. „@joejonas und mein wunderschönes kleines Mädchen. Es ist mein liebster Job, den ich je hatte“, fügt sie hinzu. Bald dürfen sich die beiden erneut über Nachwuchs freuen. In welchem Monat Sophie schwanger ist und wann das Baby genau zur Welt kommen soll, ist allerdings nicht bekannt.