Lange haben Fans auf neue Musik von ihrer Ikone Beyoncé warten müssen. Am Montagabend war es endlich so weit. Doch der Dance-Track zieht größere Kreise, als man meinen könnte. Denn ihre Fans fühlen sich jetzt inspiriert dazu, endlich ihre belastenden Jobs hinter sich zu lassen.

Und das teilen sie jetzt in lustigen Memes und TikTok-Videos über Social Media mit.

„Social Media“-User wollen jetzt wegen Beyoncé kündigen

Beyoncé weiß, wie man Menschen inspiriert. Dafür braucht sie nämlich nur einen einzigen Song. Sie droppt ihre neue Single „Break My Soul“ und schon setzt sie einen neuen Trend in Gang. „Just Beyoncé things“ eben. Aber welchen Trend hat sie denn diesmal losgetreten? Falls es euch noch nicht aufgefallen ist: Ihr neuer Track handelt vom Burnout und davon, das toxisches Arbeitsumfeld zu verlassen, um ein neues und besseres Leben zu führen.

Im Songtext heißt es nämlich: „Ich habe gerade meinen Job gekündigt/ Ich werde einen neuen Antrieb finden/ Verdammt, sie lassen mich so verdammt hart arbeiten/ Arbeite bis neun/ Dann nach fünf/ Und sie strapazieren meine Nerven/ Deshalb kann ich nachts nicht schlafen.“ Später singt sie noch: „Lass deinen Job los, lass die Zeit los“. Viele „Social Media“-Nutzer fühlen sich dadurch nun bestärkt, ihre Jobs zu kündigen, und das gerade WEIL es Beyoncé gesagt hat.

„Fordert Beyoncé uns auf, unsere Jobs zu kündigen?“

Auf Twitter und TikTok schließen sich immer mehr Menschen unter den Hashtags #breakmysoul und #beyoncé dem Trend an. Sie posten witzige Memes und kurze Clips, für die sie tausende Likes ergattern und gleichzeitig Zuspruch bekommen.

Ein Twitter-User schreibt in einem Meme zu Beispiel: „Sagt sie uns, dass wir unsere Jobs kündigen sollen? Denn ich werde es tun, Beyoncé, ich werde es tun!“. Der Tweet hat inzwischen über 127.000 Likes.

Der Trend hat inzwischen die Grenzen von Twitter längst überschritten und ist auch schon auf TikTok zu finden. Ein TikTok-User etwa postete einen kurzen Clip, der mit dem Song der Sängerin unterlegt ist. Im Video schreibt er seine Kündigung am Laptop, während Beyoncés neue Hyme im Hintergrund läuft. „Das war die Bestätigung, die ich brauchte“, fügte der Nutzer in der Caption hinzu. Der Clip zählt nach weniger als einem Tag schon fast 80.000 Views.

Auf Twitter schreibt noch ein anderer User, dass er in der Arbeit jetzt wirklich realisiert hat, weshalb Beyoncé ihm dazu rät, zu kündigen.

Mit „Break My Soul“ veröffentlichte die US-Sängerin ihre erste Single seit 2016. Kein Wunder, dass ihre Fans vor Enthusiasmus nahezu platzen. Am 29. Juli erscheint dann das gesamte Album „Renaissance“. Wir dürfen also gespannt sein, welche Songs das Album noch so für uns bereithält.

