“Die miss hat heute Geschichte geschrieben!” – ein Satz von Dr. Marietta Babos, Gründerin von Damensache, der uns wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Damit meint sie die erste „miss Financial Disco“, die gestern Abend im Wiener Palais Wertheim über die Bühne gelaufen ist.

Das Ziel: Junge Frauen über Finanzen zu informieren und ihnen die nötigen Tools für den Weg in ihre finanzielle Unabhängigkeit mitzugeben. In spannenden Speed-Vorträgen und Workshops im Silent-Disco-Format mit Kopfhörern sind wir Fragen wie, „Wann sollte ich mit der Altersvorsorge starten?“, „Wie und wo lege ich mein Geld am besten an?“, „Und wie werde ich eigentlich finanziell unabhängig?“, auf den Grund gegangen. Zum ganzen Programm geht’s hier!

Und was wäre ein miss-Event ohne das gewisse Extra? Deshalb gab’s on top auch noch eine echte Vintage Chanel Bag powered by Rebelle zu gewinnen – und was sollen wir sagen, das Gesicht der glücklichen Gewinnerin des Abends spricht Bände!

Wir sind immer noch überwältigt von den zahlreichen Anmeldungen, dem großen Interesse an diesem wichtigen Thema und dem unglaublichen Feedback, das wir bekommen haben!

DANKE an unsere Sponsoren & Partner: Wiener Städtische Versicherung, Erste Bank, Froots, Marietta Babos von Damensache, Investorella Larissa Kravitz, Andreas Kern von Wikifolio, Rebelle, Biogena, SpermidineLife & Mister Spex.

Und ein großes DANKE an das gesamte miss-Team für diesen gelungenen Abend und die großartige Organisation! Und vor allem an unsere großartige missCommunity!

