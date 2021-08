Es gibt Menschen, die sich einfach immer über alles und jeden Sorgen machen müssen. Selten können sie einfach nur den Moment genießen. Denn es kann ja immer etwas passieren. Und diese drei Sternzeichen sind, was das angeht, besonders anfällig.

Diese drei Tierkreiszeichen sind besonders sorgenvoll.

Stier

Der Stier ist extrem verkopft, deshalb ist er immer am Grübeln. Wenn er einmal in einen sorgenvollen Gedankenstrudel gekommen ist, dann gelingt es ihm kaum sich wieder daraus zu befreien. In diesen Situationen sieht er alles nur mehr negativ und die Sorgen lassen ihn einfach nicht mehr los. Das gilt vor allem für unerwartete Situationen und große Veränderungen, mit denen der Stier nicht gerechnet hat.

Jungfrau

Die Jungfrau muss auf jede Situation bestens vorbereitet sein. Außerdem hat sie ein großes Verantwortungsbewusstsein, was sich häufig in große Fürsorge für nahestehende Personen niederschlägt. Deshalb macht sie sich immer Sorgen um ihre Liebsten, sie fühlt sich verantwortlich für ihr Wohlergehen. Aber so vergisst sie manchmal einfach nur im Moment zu leben. Der Jungfrau würde es aus diesem Grund nicht schaden, manchmal ein wenig egoistischer zu sein.

Krebs

Der Krebs hat einen besonders starken Zugang zu seinen Emotionen. Das kann auf der einen Seite ein Segen sein, aber auf der anderen auch ein Fluch. Das Sternzeichen erlebt besonders schöne Emotionen intensiver als andere, aber das gilt auch für negative Gefühle. Wenn sich der Krebs große Sorgen macht, dann erlebt er das viel schlimmer als andere Personen. In sorgenvollen Situationen läuft er im Zimmer auf und ab und weiß nicht, wie er sich von seinen Sorgen wieder befreien kann.