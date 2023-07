Die Frauen Fußball-Weltmeisterschaft 2023 findet von 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. Insgesamt 32 Nationen treten bei der neunten Frauen Fußball-WM gegeneinander an. Aber wo kann man die Spiele eigentlich schauen?

Wir haben alle TV-Übertragungen und Streams für euch im Überblick.

Frauen Fußball-WM 2023: Wo kann man sie schauen?

Wo kann man die Spiele der Frauen Fußball-Nationalmannschaften bei der WM 2023 eigentlich schauen? Während man bei der Fußball-WM der Männer gefühlt überall davon hört und sieht, ist das bei der Frauen Fußball-WM leider immer noch etwas anders und man bekommt im Vorfeld viel weniger davon mit, als bei den Bewerben der Männer. Höchste Zeit, dass sich das ändert!

Wir haben hier den Überblick für euch, auf welchen TV-Sendern und in welchen Streams ihr euch die Spiele anschauen könnt. Und wir haben festgestellt: die diesjährige Frauen Fußball-WM bekommt endlich mehr Beachtung!

Österreich

In Österreich werden die Spiele der Fußball Frauen-WM im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. ORF 1 zeigt alle 64 Spiele live – mit Ausnahme der Parallel-Spiele am Ende der Gruppenphase, die in ORF SPORT + zu sehen sind. Die Spiele sind zudem im Livestream verfügbar. Aufgrund der Zeitverschiebung sind die Spiele in Europa größtenteils in der Früh bzw. am Vormittag und frühen Nachmittag zu sehen.

Der ORF-Übertragungsfahrplan:

Donnerstag, 20. Juli

8.30 Uhr: Neuseeland – Norwegen

11.45 Uhr: Australien – Irland

Freitag, 21. Juli

4.20 Uhr: Nigeria – Kanada

6.25 Uhr: Philippinen – Schweiz

9.15 Uhr: Spanien – Costa Rica

Samstag, 22. Juli

2.45 Uhr: USA – Vietnam

8.45 Uhr: Sambia – Japan

11.00 Uhr: England – Haiti

13.20 Uhr: Dänemark – China

Sonntag, 23. Juli

6.45 Uhr: Schweden – Südafrika

9.15 Uhr: Niederlande – Portugal

11.45 Uhr: Frankreich – Jamaika

Montag, 24. Juli

7.45 Uhr: Italien – Argentinien

10.00 Uhr: Deutschland – Marokko

12.30 Uhr: Brasilien – Panama

Dienstag, 25. Juli

3.45 Uhr: Kolumbien – Korea

7.20 Uhr: Neuseeland – Philippinen

9.25 Uhr: Schweiz – Norwegen

Mittwoch, 26. Juli

6.50 Uhr: Japan – Costa Rica

9.20 Uhr: Spanien – Sambia

13.45 Uhr: Kanada – Irland

Donnerstag, 27. Juli

2.45 Uhr: USA – Niederlande

9.15 Uhr: Portugal – Vietnam

11.45 Uhr: Australien – Nigeria

Freitag, 28. Juli

1.50 Uhr: Argentinien – Südafrika

10.15 Uhr: England – Dänemark

12.45 Uhr: China – Haiti

Samstag, 29. Juli

9.15 Uhr: Schweden – Italien

11.25 Uhr: Frankreich – Brasilien

14.20 Uhr: Panama – Jamaika

Sonntag, 30. Juli

6.20 Uhr: Korea – Marokko

8.45 Uhr: Norwegen – Philippinen oder Schweiz – Neuseeland

11.15 Uhr: Deutschland – Kolumbien

Montag, 31. Juli

8.45 Uhr: Japan – Spanien oder Costa Rica – Sambia

11.45 Uhr: Kanada – Australien oder Irland – Nigeria

Dienstag, 1. August

8.45 Uhr: Portugal – USA oder Vietnam – Niederlande

12.45 Uhr: Haiti – Dänemark oder China – England

Mittwoch, 2. August

8.45 Uhr: Südafrika – Italien oder Argentinien – Schweden

11.45 Uhr: Panama – Frankreich oder Jamaika – Brasilien

Donnerstag, 3. August

11.45 Uhr: Korea – Deutschland oder Marokko – Kolumbien

20.15 Uhr: Semifinale 2

Samstag, 5. August

6.45 Uhr: 1A – 2C (Achtelfinale)

9.45 Uhr: 1C – 2A (Achtelfinale)

Sonntag, 6. August

3.45 Uhr: 1E – 2G (Achtelfinale)

10.45 Uhr: 1G – 2E (Achtelfinale)

Montag, 7. August

9.15 Uhr: 1D – 2B (Achtelfinale)

12.15 Uhr: 1B – 2D (Achtelfinale)

Dienstag, 8. August

9.45 Uhr: 1H – 2F (Achtelfinale)

12.45 Uhr: 1F – 2H (Achtelfinale)

Freitag, 11. August

2.45 Uhr: 1. Viertelfinale

9.15 Uhr: 2. Viertelfinale

Samstag, 12. August

8.50 Uhr: 3. Viertelfinale

12.15 Uhr: 4. Viertelfinale

Dienstag, 15. August

9.45 Uhr: 1. Halbfinale

Mittwoch, 16. August

11.45 Uhr: 2. Halbfinale

Samstag, 19. August

9.45 Uhr: Spiel um Platz drei

Sonntag, 20. August

11.30 Uhr: Finale

Deutschland

Im deutschen Fernsehen liegen die Übertragungsrechte für die Frauen Fußball-WM 2023 ebenfalls bei öffentlich-rechtlichen Sendern. ZDF und ARD zeigen abwechselnd alle 64 Spiele aus Australien und Neuseeland; es gibt jedoch Doppelungen an bestimmten Spieltagen der Gruppenphase. Die Spiele sind zusätzlich auch im Livestream verfügbar.

Schweiz

In der Schweiz liegen die Rechte für die Übertragung der Spiele beim SRF. Im Livestream und der SRF Sport App können Fans alle Partien verfolgen. Die meisten, allerdings nicht alle Spiele werden zudem auf SRF 2 ausgestrahlt.

Die Frauen Fußball-WM auf Streamingdiensten

Während sich die TV-Sender in Sachen Live-Übertragung der Frauen Fußball-WM 2023 ordentlich ins Zeugen legen, hinken die Streamingdienste hier noch etwas hinterher. DAZN und Sky zeigen nur Teile des Turniers.

In den 64 Spielen treten insgesamt 32 Nationen in acht Gruppen gegeneinander an. Zu den Favoriten des Turniers zählen Spanien, England und Deutschland. Österreich hat die Qualifikation leider knapp verpasst. Das Finale wird am 20. August in Sidney ausgetragen.