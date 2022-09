Sie waren eines DER Paare in „Grey’s Anatomy“: Jackson und April – aka „Japril“ durchlebten in der Arztserie so einige Höhen und Tiefen. Eine Achterbahn, die April-Darstellerin Sarah Drew gerne weiter erforschen will.

Sie setzt sich deshalb für eine Spin-Off-Serie ein.

„Grey’s Anatomy“: Was passierte mit Japril?

Wer „Grey’s Anatomy“-Fans nach den legendärsten Paaren der Show fragt, hört sicher schnell die Antwort „Japril“. Denn das Arztpaar bestehend aus April und Jackson (Jesse Williams) sorgte über Jahre hinweg für unzählige Fankampagnen, Tweets und Mitfiebern. Denn wirklich JEDER wollte, dass die beiden endlich zueinander finden.

Und bis es wirklich so weit war, mussten Fans so einiges durchstehen: eine Entjungferung, verpatzte Karrierechancen, Hin und Her, eine unterbrochene Hochzeit inklusive Durchbrennen, traumatische Schwangerschaften, eine Trennung, ein Baby, eine Nahtoderfahrung und eine neue Annäherung.

Genau bei dieser neuen Annäherung endete die Geschichte der beiden schließlich für „Grey’s Anatomy“ Zuschauer:innen. Aber kann es das wirklich gewesen sein? Für April-Darstellerin Sarah Drew ist die Antwort auf diese Frage ein ganz klares „Nein“. Denn immer wieder sprach sie in der Vergangenheit davon, dass sie ein Spin-Off der beiden besonders spannend finden würde.

Sarah Drew spricht über Pläne für „Grey’s Anatomy“-Spin-Off

Ein Spin-Off, in dem der Alltag des Paares und ihre medizinischen Ambitionen erforscht werden. Konkrete Pläne gab es bisher jedoch noch keine dazu. Doch gegenüber Entertainment Tonight enthüllte Drew jetzt, dass sie schon Feuer und Flamme für dieses mögliche Projekt ist.

Sarah Drew hat immer noch Hoffnung, dass ein „Grey’s Anatomy“-Spinoff mit April und Jackson zustande kommen könnte. „So viele Leute fragen mich nach einem ‚Japril‘-Spinoff, und Jesse und ich haben beide sehr deutlich darüber gesprochen, wie sehr wir es lieben würden, wenn so etwas passieren würde“, erklärt die Schauspielerin. Sieht also ganz so aus, als wären sich zumindest die beiden Schauspieler hinter den Figuren einig: die Geschichte des Paares ist noch nicht zu Ende erzählt.

„Wir lieben diese Beziehung“

„Wir lieben es, zusammen zu arbeiten“, betont die Schauspielerin. Denn beide seien Feuer und Flamme für ihre Charaktere. „Wir lieben diese Beziehung, und ich denke, viele Leute würden sich über jede Gelegenheit freuen, sie öfter zusammen auf dem Bildschirm zu sehen. Wir würden uns darüber freuen, also werden wir sehen.“

Und ganz so unwahrscheinlich ist ein Spin-Off auch gar nicht. Schließlich hat „Grey’s Anatomy“ in den vergangenen Jahren schon einige Geschichten weitergeführt und mit „Private Practice“, „Station 19“ und der Webserie „Grey’s Anatomy: B-Team“ bereits drei Spin-Offs veröffentlicht. Ein Viertes wäre also durchaus denkbar.

Auch wenn es derzeit noch keine konkreten Pläne gibt, betont Drew, dass das noch gar nichts bedeutet. Denn auch die letzten Momente von „Japril“ in der 400. Jubiläumsfolge der Arztserie waren ziemlich spontan. „Als ich für die 400. Folge zurückkam, war das etwa drei Wochen vor den Dreharbeiten. Man kann also nie wissen! Diese Tür ist immer offen“, erzählt die Schauspielerin. Eine Aussicht, die Fans sicher sehr freuen wird.