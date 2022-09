Die Gerüchteküche brodelt: Sängerin Dua Lipa und Moderator Trevor Noah wurden bei einem Dinner-Date gesichtet. Vor allem die Verabschiedung der beiden Stars wirkten sichtlich vertraut. Könnten die beiden DAS neue Power-Couple sein?

Öffentlich haben sich die beiden noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Dua Lipa und Trevor Noah bei romantischem Dinner gesichtet

Über zwei Jahre war Sängerin Dua Lipa mit Anwar Hadid, dem jüngeren Bruder von Gigi und Bella Hadid, zusammen. Um Weihnachten 2021 haben sich der Popstar und das Model dann überraschend getrennt. Seitdem ist die Sängerin nun wieder als Single unterwegs. Jetzt scheint Dua aber wieder in love zu sein. Und ihr Neuer ist kein unbekanntes Gesicht.

Laut der britischen Zeitung „Daily Mail“ wurde Dua Lipa jetzt zusammen mit Moderator Trevor Noah auf einem Date erwischt. Auf neuen Fotos ist zu sehen, wie die beiden ein romantisches Dinner-Date miteinander in einem Restaurant in New York City verbringen. Die zwei Stars saßen offenbar in einer separaten Ecke und genossen die Zweisamkeit. Laut einem Restaurant-Besucher waren die beiden auch sichtlich voneinander angetan. Der Insider sagte der Zeitung: „Sie saßen ruhig und abseits von allen anderen im Restaurant. Es war offensichtlich, dass sie sehr vertraut miteinander sind und auch während des Essens saßen sie eng beieinander.“

Kuss bei Spaziergang

Nach dem Essen folgte dann noch ein romantischer Spaziergang durch die Straßen New Yorks. Auch dabei suchten die zwei die Nähe zueinander: Sie umarmten sich mehrmals und sogar ein Kuss folgte! Ob es sich „nur“ um ein Verabschiedungsküsschen auf die Wange handelte, ist nicht ganz klar. Aber die Aufnahmen vermitteln ganz klare Date-Night-Vibes.

Besonders interessant: Trevor Noah war seit August 2020 in einer Beziehung mit der Schauspielerin Minka Kelly und trennte sich dann im Mai dieses Jahres von ihr. Erst im August soll Trevor dann einen weiteren Anlauf mit seiner On-off-Freundin gewagt haben, denn sie wurden bei einer gemeinsamen Fahrradtour durch New York gespottet. Den aktuellen Fotos mit Dua zufolge, dürfte wohl nichts aus dem Liebescomeback geworden sein.