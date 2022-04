Wie wir wissen, ist im Frühling aufs Wetter einfach kein Verlass. Plötzlicher Regen und knapp über 0 Grad, dann wieder Sonnenschein mit Temperaturen bis knapp 20 Grad – der April macht eben, was er will. Wir sind also wieder in der Jahreszeit angekommen, in der wir einfach nicht wissen, was wir anziehen sollen. Vor allem nicht, was unsere Füße betrifft. Mit diesen Schuh-Trends könnt ihr aber wirklich nichts falsch machen.

Diese Trends machen aus jedem eurer Frühlings-Outfits einen absoluten Hingucker – und obendrein sind sie auch noch perfekt für jedes Wetter!

Diese Schuh-Trends gehen im Frühling immer

Wer kennt es nicht? Egal, was ihr euch im Frühling morgens übergeworfen habt – im Laufe des Tages entpuppt sich die Outfit-Entscheidung als ein Desaster. Entweder wir schwitzen, weil uns zu warm ist oder es ist kalt und nass. Wie wir es drehen und wenden, unser Outfit will einfach nicht passen. Daran können wir leider nichts ändern. Aber was unsere Füße angeht, können wir euch doch den ein oder anderen stylischen Ratschlag geben. Denn es gibt trendige Schuhe, die uns tatsächlich heil durch den Frühling bringen und den genauen Mittelweg zwischen Sommer und Winter bieten.

1. Kniehohe Boots

Sie waren schon vergangenen Herbst da, haben sich im Winter durchgesetzt und bleiben uns weiterhin erhalten: kniehohe Boots. Ein Grund zum Freuen! Denn so müssen wir uns kein neues Paar zulegen und können sie im Frühling einfach weitertragen. Denn die Stiefel lassen sich perfekt mit unseren Sommerkleidern kombinieren. Da freut sich nicht nur die Umwelt, sondern vor allem auch unser Konto! Bei kühleren Temperaturen könnt ihr den Look mit Strumpfhose und Cardigan tragen und wenn die Sonne rauskommt, lasst ihr einfach beides weg.

2. Plateau-Sneaker

In Sachen Schuh-Trends geht’s auch diesen Frühling richtig hoch hinaus. Denn auch der Plateau-Trend bleibt uns noch eine Saison treu. Nur ersetzen wir die bequemen Plateau-Stiefeletten jetzt mit noch bequemeren Sneakern mit klobiger Sohle. Und das Beste an Plateau: Pfützen werden mit der Schuh-Erhöhung zu keinem Hindernis mehr!

3. Loafers

Auch Loafers strahlen weiterhin am Trend-Himmel – und unser Fashion-Herz schlägt höher! Besonders im Preppy-Look á la Clueless machen die trendigen Shoes so einiges her. Wem morgens doch etwas kalt ist, dem empfehlen wir ganz einfach Socken im Kontrastton dazu zu kombinieren. Das verleiht dem Outfit noch eine extra Portion Edgyness und Verspieltheit. Und wer auf Plateau nicht verzichten will, muss keine Angst haben – auch Loafers gibt es heuer mit Plattform-Sohle.

4. Cowboy-Boots

Die Fashionistas unter euch wissen: Cowboy Boots haben sich schon vergangenen Sommer groß angekündigt. Und wenn man sich die Looks am Coachella-Festival in Kalifornien so ansieht, dann sind sie auch diesen Frühling wieder hoch im Kurs – und das in den buntesten Varianten. Bei roten Cowboy-Boots denkt ihr an Ted Mosby? Wir auch! Allerdings finden wir, dass Influencerin Sofia den Look im Gegensatz zu Ted auch wirklich durchziehen kann. Wem bunte Cowboy-Boots doch etwas zu steil sind – keine Sorge! Auch in klassischen Farben wie Schwarz und Braun machen die Boots so einiges her.