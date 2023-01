Das neue Jahr ist schon in vollem Gange. Und für viele von uns bedeutet das auch: überall sind die neuesten Fashion-Trends, die im neuen Jahr angeblich jeder tragen wird. Aber welcher Trend passt wirklich zur Persönlichkeit?

Wir haben uns die Trends einmal ganz genau angesehen und herausgefunden, welcher zu welchem Sternzeichen passt.

Steinbock: Prima Ballerina

Mit ihrem Stil wollen die Steinböcke eine Message vermitteln: sie haben alles unter Kontrolle! Denn ihnen ist es wichtig, eine gewisse Professionalität auszustrahlen, ohne dabei ihre feminine Seite zu verbergen. Ein Glück, dass die Ballerinas ein Comeback feiern und total im Trend liegen. Denn mit diesen haben die Steinböcke tatsächlich das beste aus beiden Welten.

Wassermann: Oversized Everything

Wassermänner wissen immer, was sie tun und haben immer alles im Blick. Nur in der Mode experimentieren sie gerne; vor allem, wenn es um Silhouetten geht. Baggy Pants kombinieren sie am liebsten mit ultraengen Tops und zeigen mit XXL-Mänteln Statements. Ein Glück, dass der Baggy-Look auch 2023 gefragt ist.

Fische: Alles Spitze

Die verträumten und romantischen Fische werden in diesem Jahr wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt. Zumindest, wenn es um Mode geht. Denn die Spitze feiert wieder ein Comeback – und bringt den Fischen Erinnerungen an Jugendoutfits!

Widder: Die wilden Siebziger

Die Widder sind abenteuerlustig, leidenschaftlich und immer offen für neue Fashion-Trends. In diesem Jahr passen da perfekt ein paar 70s-Elemente dazu. Der Zeitreisen-Trend ist für sie der ideale Zeitpunkt, um sich auch einmal an ein bisschen Farbe zu wagen.

Stier: Business as usual

Die Stiere mögen es bodenständig. Sie wollen immer passend gekleidet sein und fürchten nichts mehr, als over- oder underdressed zu sein. Gut für sie, dass der Business-Look auch 2023 angesagt ist. Denn mit einer eleganten Hose, einer Bluse und sportlichen Sneakers ist man schließlich immer passend angezogen.

Zwillinge: Teil der (Biker-)Gang

Die Zwillinge wollen nach außen hin gerne ihre coole Seite zeigen. Sie lassen die Menschen nicht zu gerne an sich heran und bevorzugen es, zumindest am Anfang einer Freundschaft oder Beziehung eine gewisse Distanz zu haben. Ihre toughe Seite können sie in diesem Jahr ganz klischeehaft mit Lederjacken zeigen. Und drunter leben die Zwillinge dann umso lieber ihre verspielte Seite aus 😉