Die Fashion-Weeks sind gerade wieder in vollem Gange. Doch unsere Augen sind neben den fabelhaften Neukreationen auf die Hairstyles der Modeinfluencerinnen gerichtet. Besonders ein Trend scheint gerade richtig gefeiert zu werden: der Artsy Bun!

Wie ihr die Frisur für feierliche Anlässe oder dramatische Alltagsmomente am besten nachzaubert, zeigen wir euch hier.

Darum geht der Artsy Bun gerade durch die Decke

Simple Hairstyles müssen aktuell weichen, denn jetzt feiern wir kunstvolle Frisuren! Auf der Pariser Fashion-Week haben wir einen Trend gespottet, der ein bisschen mehr Aufwand und Skills benötigt: der Artsy Bun! Wie der Name bereits erahnen lässt, verknoten wir unsere Haare dabei zu einem regelrechten Kunstwerk. Die Herausforderung dabei: die Frisur sollte auch wirklich fest sitzen!

Warum der Hairstyle gerade trendet? Wir wollen das volle Potential aus unseren Haaren schöpfen und der Welt zeigen, was alles möglich ist. Ob für einen feierlichen Anlass, weil man sich einfach mal chic fühlen möchte, oder einfach für Zwischendurch. Und das Wichtigste: es gibt kein „too much“. In welcher Form auch immer ihr euch hier verwirklichen möchtet, go for it!

So geht der Look

Ihr seid im Bun-Feaver und wollt gleich mal einen Hairstyle ausprobieren? Dann haben wir hier ein paar Inspirationen für euch, die euch bei der Entscheidung helfen könnten.

Wie wäre es etwa mit der Sleek-Variante? Dafür verwendet ihr viel Haargel und kämmt damit eure Haare nach oben. Einen Teil davon könnt ihr dann so legen, dass dabei ein Seitenscheitel entsteht. Den Rest der Haare bindet ihr am besten zu einem hohen Pferdeschwanz zusammen und wickelt sie sorgfältig rund um den Haargummi. Bobby Pins und ausreichend Haarspray sorgen für den nötigen Halt.

Bild: Spotlight / Launchmetrics

Auch wenn dieser Artsy Bun etwas herausfordernder aussieht, sind dafür eigentlich nur eure Twist-Skills gefragt. Auch hier könnt ihr eure Oberkopfpartie zuerst im Sleek-Look nach hinten kämmen. Den Rest der Haare dreht ihr dabei zu einem getwisteten Zopf zusammen und kreiert damit ein Muster, wie etwa eine Acht. Bobby Pins in der Farbe eurer Haare fixieren die Frisur.

Bild: Spotlight / Launchmetrics

Bei einem Artsy Bun dürfen auch gerne Accessoires verwendet werden. Wer möchte, kann Blumen, Schleifen, Spangen oder sichtbare Bobby Pins in den Hairstyle mit einfließen lassen. Besonders wirkt der Bun inklusive Details übrigens im Sleek-Look!

Bild: Spotlight / Launchmetrics

Wer nicht all zu viel Zeit zur Verfügung hat, dem klassischen Bun-Style aber ein kleines Upgrade verpassen möchte, kann seine Haare einfach zu einem messy Low Bun binden. Eine feine Schleife oberhalb des Buns sorgt nicht nur für einen Hingucker, sondern macht euch automatisch zu Verfechterinnen des angesagten Bow-Cores.

Bild: Spotlight / Launchmetrics

Produkte zum Nachshoppen: