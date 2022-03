Jeder von uns kennt Eifersucht. Gelegentlich eifersüchtig zu sein, ist ganz normal in einer Beziehung. Doch wird das Gefühl zu präsent, kann das im schlimmsten Fall dazu führen, dass wir unsere Liebesbeziehung sogar aufs Spiel setzen.

Wie ihr gegen das Gefühl vorgehen könnt, verraten wir euch hier.

Das könnt ihr gegen eure Eifersucht tun

In der Regel ist Eifersucht die Angst davor, den Partner oder die Partnerin an jemand anderen zu verlieren. Die Angst vor dem Verlust führt zu Wut, Trauer und Misstrauen. Doch meistens ist die unbegründet. Und es gibt ein paar Tricks, wie ihr eure Eifersucht ganz einfach bekämpfen könnt.

So stärkt ihr das Vertrauen in die Partnerschaft und in euch selbst:

1. Eigenen Interessen nachgehen

In einer Beziehung ist es immer wichtig, auch eigenen Interessen und Hobbys nachzugehen, um den Bezug zu euch selbst nicht zu verlieren und eigenständig zu bleiben. Sich selbst Ziele zu setzen und regelmäßig Freundschaften zu pflegen, schafft Selbstvertrauen, weil ihr Anerkennung und Bestätigung auch außerhalb von eurer Beziehung bekommt. Und das führt wiederum zu mehr Vertrauen in euren Partner und infolgedessen natürlich auch weniger Eifersucht. Gebt euch selbst und eurem Partner also die nötigen Freiräume!

2. Reflektiert die Beziehung und kommuniziert!

Oft liegt der Ursprung von Eifersucht auch in der Frustration über die Beziehung. Fragt euch selbst, ob euch vielleicht etwas in der Beziehung fehlt. Fragt euch, ob ihr gerade glücklich seid. Wenn ihr das nicht seid, dann geht dem Ganzen auf den Grund. Woher rührt eure Unzufriedenheit? Habt ihr eine Antwort auf diese Frage, dann vertraut euch eurem Partner oder eurer Partnerin an. Gemeinsam könnt ihr gezielt an der Beziehung arbeiten und schon ist die Eifersucht Geschichte.

3. Erkennt euren eigenen Wert

Nur wenn ihr euch selbst mögt und euren Selbstwert kennt, wird es einfacher, mit Verlustängsten umzugehen. Macht euch selbst immer wieder bewusst, was für ein toller und wertvoller Mensch ihr seid, den euer Partner oder eure Partnerin nicht so schnell verlassen würde. So wird es leichter, die Eifersucht zu überwinden und hinter euch zu lassen. Gestaltet euer Leben so, dass ihr selbst zufrieden seid. Diese grundsätzliche Zufriedenheit überträgt sich dann auch automatisch auf eure Beziehung, weil ihr eure Zufriedenheit nicht mehr nur daraus zieht.