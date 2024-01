Es gibt sie doch in jedem Freundeskreis: die Menschen, die „Gossip Girl“ ein bisschen zu ernst genommen haben und Tratsch und Klatsch als absolutes Must Have sehen.

Besonders drei Sternzeichen lieben den Gossip!

Widder

Als besonders soziales und extrovertiertes Tierkreiszeichen sind die Widder richtige Profis beim Thema Gossip. Ihre Absicht dahinter ist allerdings nie negativ, ganz im Gegenteil. Stattdessen mögen sie es einfach, viel über ihr Gegenüber zu wissen. Durch ihre offene Art vertrauen sich die Menschen außerdem gerne den Widder-Geborenen an. Eine Win-Win-Situation für die neugierigen Widder! Denn sie erfahren wirklich alles – und müssen dafür noch nicht einmal viel nachfragen.

Zwillinge

Die Zwillinge gehen mit Gossip so um, wie Lady Whistledown in „Bridgerton“. Denn sie wissen ganz genau: Tratsch hat eine ziemlich große Macht, die viele unterschätzen. Denn mit den richtig platzierten Geheimnissen kann man eine ganze Gruppe ziemlich gut zusammenhalten – oder sie wenn nötig sogar spalten. Die Zwillinge übernehmen die Rolle der allwissenden Gossip Expertin dementsprechend nur allzu gerne, schließlich haben sie dann das von ihnen so ersehnte Gefühl von Kontrolle!

Jungfrau

Ein Gespräch ohne ein paar Dirty Little Secrets ist für die Jungfrauen nicht mehr als verlorene Zeit. Denn die Jungfrauen lieben es, in entspannter Runde die neuesten Highlights und Skandale zu erfahren. Sie brauchen das zum einen als Ablenkung von ihren anderen Sorgen, zum anderen haben sie aber auch erst dann das Gefühl, jemanden zu kennen, wenn sie das ein oder andere Geheimnis über sie wissen.