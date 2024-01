Der Blue Monday – so heißt es – ist der traurigste Tag des Jahres. Vor allem für drei Sternzeichen könnte das wahr werden.

Denn diese drei Sternzeichen haben einen besonders harten Blue Monday!

Skorpion

Die Skorpione gehören zu den besonders abergläubigen Sternzeichen. Wenn man ihnen also sagt, dass heute traditionell eher ein unglücklicher Tag ist, neigen sie dazu, sich in diese Information hineinzusteigern und den Tag zu behandeln wie Freitag, den 13. Das ist für das Tierkreiszeichen und sein Umfeld ganz schön anstrengend und nervenzehrend. Vor allem, weil sich in den Augen der Skorpione auch die allerkleinsten Hoppalas heute auf den Tag zurückführen lassen und sie dadurch sofort ein bisschen tiefer in das Blue-Monday-Rabbit-Hole tauchen.

Zwillinge

Für die Zwillinge ist der Jänner in diesem Jahr nicht gerade ein Glücksmonat. Kein Wunder also, dass auch der Blue Monday wohl nicht zu ihren liebsten Tagen gehören wird. Denn die Zwillinge haben derzeit einfach viel zu viel Stress – und das gipfelt heute in einem Höhepunkt, der die Zwillinge vor eine schwierige Entscheidung stellt. Denn so wie bisher können und wollen sie nicht mehr weitermachen. Eine Entscheidung, die sie heute ganz schön beschäftigt, auf lange Sicht aber viele Vorteile und einen Aufschwung bringt.

Widder

Ganz objektiv betrachtet haben die Widder heute eigentlich einen ziemlich ruhigen und „normalen“ Tag – besonders traurig fühlen sie sich nicht. Darauf achten sie jedoch nicht, da die Möglichkeit eines Blue Monday Effekts die leicht paranoiden Widder den ganzen Tag beschäftigt und ihre Stimmung dadurch grundlos trübt. Liebe Widder, ein kleiner Tipp: nicht jeder Unglückstag betrifft auch euch!