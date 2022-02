Immer wieder geraten Preisverleihungen wie die Oscars aufgrund ihrer elitären Jury in die Kritik. Heuer gibt es erstmals eine Kategorie, bei der wirklich jeder abstimmen kann!

Die Abstimmung läuft bis 3. März.

Fans wählen erstmals bei den Oscars

Der Begriff „snubbed“ ist wohl eines der am häufigsten getweeteten Wörter nach jeder Verkündung der Oscar-Nominierungen. Denn Fans sind sich immer einig: Dieser oder jener Film wurde von der Jury übersehen oder sogar böswillig ignoriert. Der Film oder die Schauspieler wurden also quasi ihrer Nominierungen beraubt. Dabei hat doch genau dieser Film alle Preise verdient.

2022 ist einer dieser Filme etwa „House of Gucci“. Denn während viele Fans mit Nominierungen für die beste Hauptdarstellerin (Lady Gaga), den besten Hauptdarsteller (Adam Driver) und eventuell sogar den besten Film gerechnet haben, ging die Produktion in allen großen Kategorien leer aus. Lediglich in der Kategorie „Bestes Make-up und Beste Frisuren“ hat „House of Gucci“ die Chance auf eine der begehrten Trophäen; eine außergewöhnliche Ehrung könnte es aber dennoch geben.

Denn wie die Academy jetzt bekanntgegeben hat, wird es 2022 erstmals eine neue Kategorie geben, die ausschließlich von Fans und Zuschauerinnen und Zuschauern gewählt wird. In der Sparte „Fan Favorite“ wird es heuer nämlich einen prämierten Film geben, für den via Twitter abgestimmt wurde.

Twitter-Abstimmung bis März

Seit Montag können Interessierte und Filmfans über den Hashtag #OscarsFanFavorite ihren Lieblingsfilm aus dem Jahr 2021 ins Rennen schicken – ganz egal, ob dieser bereits für andere Oscars nominiert ist oder nicht. Das Voting läuft bis zum 3. März 2022. Zusätzlich gibt es auch #OscarsCheerMoment, über den die besten Filmszenen des Jahres prämiert werden sollen. Diese sollen dann in einem Zusammenschnitt bei der Preisverleihung gezeigt werden.

Bei dem Ganzen gewinnt aber nicht nur ein Film, sondern auch drei Film-Fans. Denn drei Twitter-Nutzer, die ihre Stimme abgeben, dürfen bei der kommenden Oscar Verleihung 2023 einen der Preise überreichen.

Spider-Man oder doch Shrek?

Und auch wenn „Fan Favorite“ keine offizielle Oscar-Kategorie ist, wird auf Twitter schon fleißig abgestimmt. Häufige Kandidaten sind derzeit unter anderem „Spider-Man: No Way Home“, „Tick, Tick… Boom“ und das zu Beginn erwähnte „House of Gucci“.

Unter die Kandidaten haben sich aber natürlich auch ein paar Scherz-Nominierungen geschlichen. So stimmen etwa einige für den mittlerweile 21 Jahre alten Animationsklassiker „Shrek“ oder den Teeniefilm „Bratz“.

the only thing that should win #OscarsFanFavorite is Shrek — ᵗᵃᵈ (@tads_beard) February 15, 2022

Wer letztendlich wirklich das Rennen macht, wird übrigens am 27. März bei der Oscarverleihung verkündet!