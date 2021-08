Momentan geht unser Instafeed mit Fotos vom “Sex and the City” Set geradezu über. Und die liefern uns dabei auch so einige Outfit-Inspirationen. Besonders Carries Looks sind auch im Reboot wieder zum Verlieben.

Wir haben uns eins ihrer Outfits herausgesucht und zeigen euch, wie ihr den Look ganz easy nachstylen könnt.

Carrie Bradshaws “Sex and the City”-Look zum Nachstylen

Die Serie hat schon immer nur so vor extrem tollen Outfits und modischen Statements gestrotzt. Styling-Expertin Patricia Field sei Dank! Somit war die Serie für uns in der miss-Redaktion schon immer eine Quelle der Inspiration. Und das hat sich auch mit dem Reboot offenbar nicht geändert (außer, dass Stylistin Patricia dieses Mal nicht für die Looks der Darsteller verantwortlich sein wird). Wie es nicht anders zu erwarten war, enttäuschen auch die aktuellen Bilder vom Set in New York nicht. Momentan könnten wir uns in fast jedes Outfit der drei SATC-Freundinnen verlieben. Ein Grund mehr, um einen Hauch von New York in unseren Kleiderschrank zu bringen. Besonders dieser Spätsommer-Look von Carrie hat es uns angetan – ein bodenlanges Sommerkleid mit Hemdbluse und tollen Plattform-Heels – und er lässt sich ganz easy nachstylen! Wir haben ihren Look genau unter die Lupe genommen und zeigen euch, wo ihr die nötigen Teile für Carries Spätsommer-Outfit bekommt.

Das braucht ihr für den Carrie-Look

Für den Look braucht ihr ein lockeres und luftiges Trägerkleid in Maxilänge mit einem geometrischen Print, eine hellblaue Hemdbluse (die hat womöglich sowieso fast jede von uns im Kleiderschrank 😉 ) und Plateau-Sandaletten, die uns im Zusammenspiel mit dem Maxikleid endlose Beine zaubern.

So geht der Look: Die Bluse einfach unter das Kleid anziehen und den Look mit ein paar Ketten (kurze und lange) aufpeppen. Für den casual New-York-Style noch eine coole Cross-Body-Bag dazu kombinieren und das Outfit mit den Plateau-Heels abrunden. Die Haare könnt ihr locker zu einem seitlichen Zopf binden, aber auch offen getragen, mit leichten Beach-Waves, seid ihr perfekt im Sex-and-the-City-Look gestylt!

Hier könnt ihr die Teile nachshoppen:

Freizeitkleid von Uterqüe, € 139,00

Hemdbluse von Stradivarius, € 19,99