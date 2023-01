Wie gut oder schlecht man mit seiner besseren Hälfte zusammenpasst, weiß man im Grunde selbst am besten. Dennoch gibt es einige Tricks, die dabei helfen können, herauszufinden, wie man in Partnerschaften so tickt. Die errechnete Beziehungszahl kann zum Beispiel Aufschluss darüber geben, welche Personen einen am besten ergänzen und von wem man besser die Finger lassen sollte.

Eine Formel für die Liebe gibt es zwar dennoch nicht, doch diese Zahl verrät euch viel über euren Freund oder eure Freundin.

Beziehungszahl zeigt, wie wir ticken

Wer eine spirituelle Seite in sich trägt, kennt sich bestimmt bestens mit Horoskopen und Astrologie im Allgemeinen aus. Welches Sternzeichen bestimmte Eigenschaften mitbringt und wer am besten zu wem passt, muss euch keiner mehr erklären. Doch wusstet ihr, dass es noch andere spirituelle Wege gibt, um herauszufinden, ob die bessere Hälfte wirklich der oder die EINE ist und uns alles darüber verrät, wie wir in Partnerschaften ticken? Die Rede ist von der Beziehungszahl, die uns einige wichtige Dinge vor Augen führt.

Denn anhand der errechneten Zahl soll man feststellen können, welche Personen besonders kompatibel sind, wo die Leidenschaft am meisten lodert, wer das Potenzial hat, für immer zusammen zu sein und bei wem Streit und Konflikte vorprogrammiert sind. Keine Sorge, dafür müsst ihr keine Mathe-Genies sein, denn die Formel lässt sich ganz einfach ausrechnen. Alles, was ihr dafür braucht, ist der vollständige Name eures Freundes oder eurer Freundin bzw. euren eigenen sowie ein Blatt Papier – dann kann es auch schon losgehen!

So errechnet ihr die Beziehungszahl

Anders als die Berechnung seiner Lebenszahl geht man bei der Beziehungszahl nicht vom Geburtsdatum, sondern vom Namen aus. Die Buchstaben ordnet man dann bestimmten Zahlen zu. Nachdem man in der Numerologie mit den Zahlen von 1 bis 9 rechnet, ist die Gleichung auch nicht ganz so kompliziert. Hier ist es hilfreich, wenn ihr euch den vollständigen Namen, also Vor- und Nachname, auf einem Papier notiert. Wie das funktioniert, zeigen wir euch hier.

1: A, J, S

2: B, K, T

3: C, L, U

4: D, M, V

5: E, N, W

6: F, O, X

7: G, P, Y

8: H, Q, Z

9: I, R

Schritt 1: Sagen wir, der Name eures Partners ist Max Wagner. Das würde die Zahlenkombination M (4) + A (1) + X (6) + W (5) + A (1) + G (7) + N (5) + E (5) + R (9) ergeben.

Schritt 2: Zusammengerechnet wäre das 43. Doch da die Beziehungszahl nur einstellig sein kann, muss man die beiden Zahlen (also 4 und 3) erneut zusammenrechnen. In diesem Fall wäre das Ergebnis also 7.

Schritt 3: Jetzt müsst ihr nur noch nachlesen, welche Zahl welche Bedeutung hat und schon wisst ihr alles über eure bessere Hälfte.

Das bedeuten die Zahlen

Laut Numerologie verraten die Zahlen folgendes über euch und euren Traummann bzw. eure Traumfrau.

Zahl 1

Wie die Zahl eins bereits verrät, lieben Menschen mit dieser Beziehungszahl es einfach, die besten zu sein – und zwar in allem! Das kann auf Dauer ganz schön anstrengend werden, daher brauchen sie auch einen Partner oder eine Partnern mit sehr viel Geduld und einem guten Einfühlungsvermögen. Denn ohne Anerkennung, Aufmerksamkeit und Bewunderung werden sie schnell ungemütlich. Frauen lieben es außerdem, auf Händen getragen zu werden und stellen sich oft selbst an erste Stelle. Es ist also nicht immer ganz einfach mit ihnen, dennoch fehlt es mit Sicherheit nie an Leidenschaft.

Zahl 2

Menschen mit dieser Beziehungszahl haben oft eine harte Schale, die es erstmal zu knacken gilt. Denn sie lassen sich nicht so schnell auf jemanden ein und verschenken ihr Vertrauen und damit auch ihr Herz nicht einfach so. Es dauert zwar seine Zeit, bis sie warm geworden sind, aber dann steht einer glücklichen und ewig anhaltenden Beziehung nichts mehr im Weg. Männer gehören zu den treuen Seelen und würden alles für ihre bessere Hälfte tun. Frauen ist wichtig, dass sie jemanden finden, der ihnen Halt und Sicherheit gibt.

Zahl 3

Sesshaftigkeit und Langzeitbeziehungen sind definitiv nichts für Personen, deren Beziehungszahl drei lautet. Denn ihnen ist ihre Freiheit einfach wichtiger, als alles andere. Daran wird ein neuer Partner oder eine neue Partnerin so schnell auch nichts ändern. Um sich an jemanden zu binden, sind sie viel zu offen, kommunikativ und kontaktfreudig. Männer mit dieser Zahl gelten als Hahn im Korb, denn sie sind meistens von sehr vielen Menschen umgeben. Und auch Frauen lassen sich nicht gerne in die Beziehungskiste stecken. Sollte es doch jemand schaffen, ihr Herz zu erobern, sollte diese Person viel Leidenschaft und Abenteuer mitbringen. Eine andere Option wäre etwa eine offene Beziehung zu führen.

Zahl 4

Wenn es keine Aussicht auf eine ernsthafte und im besten Fall auch für immer andauernde Beziehung gibt, dann lassen sich Menschen mit der Zahl vier erst gar nicht auf eine Person ein. Dafür ist ihnen Geborgenheit und Stabilität einfach zu wichtig. One-Night-Stands und lockere Liebschaften sind absolut nichts für sie. Denn sie haben keine Lust, enttäuscht zu werden. Daher suchen – Männer und Frauen gleichermaßen – auch Eigenschaften wie Verantwortungsbewusstsein und den Sinn für Familie in ihrer besseren Hälfte. Langweilig oder farblos wird die Beziehung trotz Kontinuität trotzdem nicht, denn dafür steht Leidenschaft sehr groß geschrieben.

Zahl 5

Oberflächlichkeiten haben im Leben von Menschen mit der Zahl fünf absolut nichts zu suchen. Genauso ist es auch in ihren Beziehungen. Frauen turnt es richtig an, wenn ihr Partner oder ihre Partnerin mit Intellekt punktet. Smarte, humorvolle Gespräche führen zu können, ist für sie das Nonplusultra in einer Beziehung – der Rest kommt dann von ganz alleine. Männern ist es wichtig, dass ihre bessere Hälfte auch Tiefgründigkeit mitbringt. Denn am liebsten diskutieren sie über Gott und die Welt und das öfter mal über mehrere Stunden hinweg. Besonders aktive Menschen könnten sich hier also eher langweilen.

Zahl 6

Personen, deren Beziehungszahl die Nummer sechs ist, stellen Kommunikation an erste Stelle! Denn sie können einen Streit nicht einfach so stehen lassen und sind stets auf Harmonie bedacht. Große Dramen erspart man sich also, wenn man eine Partnerschaft mit diesen Menschen eingeht. Allerdings sollte man dazu auch Bereitschaft zeigen, Dinge direkt anzusprechen und Kompromisse einzugehen. Im Gegenzug gibts einen super ausgeglichen Partner bzw. Partnerin, mit dem oder der es sicherlich niemals eintönig wird. Das große Lebensziel lautet: Hochzeit, Kinder und ewiges Glück.

Zahl 7

Romantik ist etwas, ohne die Menschen mit der Beziehungszahl sieben niemals leben könnten. Denn sie haben einen sehr verträumten Charakter und neigen dazu, sich sehr schnell zu verlieben. Hin und wieder kann das leider auch nach hinten losgehen und sie lassen sich viel zu schnell auf jemanden ein, der sie verletzt. Dabei brauchen sie jemanden, der besonders liebevoll und emotional ist und genau darauf eingeht, wie er oder sie tickt. Es muss nicht immer die lauteste Person im Raum sein, die einen glücklich macht. Auch leise Menschen können hinter einem stehen und stark sein.

Zahl 8

Ein gemütliches Wochenende im Spa-Hotel ist nichts für Personen, die die Zahl acht definiert. Denn sie sind impulsiv und immer on fire! Daher brauchen sie jemanden an ihrer Seite, der oder die hier mithalten kann, jedoch auch immer wieder für Ruhephasen sorgt. Findet man so jemanden, hat man durchaus das Zeug, zu einem echten Powercouple zu werden. Denn die Eigenschaften beider Personen ergänzen sich in dem Fall perfekt und ergeben das große Ganze.

Zahl 9

Wer auf der Suche nach Spaß ist, ist bei Menschen mit der Beziehungszahl neun goldrichtig. Denn sie lassen sich nicht einfangen und gelten als richtige Einzelgänger. In Beziehungen halten sie es nie lange aus, dafür gibt es einfach zu viele interessante Dinge zu entdecken. Single sein stört sie absolut nicht, daher suchen sie auch nie nach einem festen Partner oder einer festen Partnerin. Wenn es passiert, dann passiert es eben – Frauen und Männer lassen sich hier einfach von ihren Gefühlen und dem Leben treiben.