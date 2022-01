Am 1. Februar ist chinesisches Neujahr. Dann startet das Jahr des Tigers. Das neue Jahr steht für Optimismus, Mut und Risikobereitschaft. Für einige chinesische Tierkreiszeichen hält das neue Jahr dementsprechend einige Highlights bereit.

So verändert das Jahr des Tigers die einzelnen Tierkreiszeichen.

Ratte

Ratten sind all jene, die in den Jahren 1996, 1984, 1972, 1960 oder 1948 geboren wurden. Das Jahr des Tigers bedeutete für die Ratten vor allem eines: Zeit für Reflexion. Denn es gibt einige Bereiche, in denen sich die Ratten schon lange verbessern wollen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um eben diese Bereiche anzupacken.

Denn 2022 wollen die Ratten alles ins Gleichgewicht bringen und große Träume verwirklichen. Dafür brauchen sie aber vor allem zwei Dinge: Durchhaltevermögen und Motivation. Zum Glück ermöglicht das Jahr des Tigers beides.

Büffel

Büffel (Geburtsjahr 1997, 1985, 1973, 1961 oder 1949) haben 2022 ein richtiges Glücksjahr. Denn das Jahr des Tigers schenkt den Büffeln vor allem Ruhe und Entspannung und sorgt dafür, dass sich das Tierkreiszeichen endlich um sich selbst kümmern kann.

Denn chinesisches Neujahr bedeutet für Büffel, dass sie endlich all die Ablenkungen loswerden, mit denen sie schon lange kämpfen. Stattdessen können sie sich auf die wichtigen Aspekte im Leben fokussieren und endlich wichtige Entscheidungen treffen, die den Grundstein für die kommenden Jahre legen.

Tiger

Tiger sind unter anderem in den Jahren 1998, 1986, 1974, 1962 und 1950 geboren und genießen 2022 IHR Jahr. Denn die Tiger können 2022 richtig durchstarten. Die Motivation, die die Tiger jetzt empfinden, muss aber richtig eingeteilt werden. Denn sonst kann es dazu kommen, dass sich die Tiger mit zu vielen Projekten überfordern.

Für die Tiger steht dieses Jahr ganz im Zeichen des Lernens. Tiger lernen nicht nur einiges über sich selbst, sondern auch viele neue Dinge über ihr Umfeld. Auch lang ersehnte Interessen können heuer verfolgt werden. Ganz wichtig ist aber vor allem eines: Tiger müssen dieses Jahr in vollen Zügen ausnutzen, ansonsten könnte nach dem Highlight-Jahr ein tiefer emotionaler Fall folgen.

Hase

Hasen sind alle, die in den Jahren 1999, 1987, 1975, 1963 und 1951 Geburtstag haben. Die Hasen erleben 2022 ein Jahr der Romantik. Das kann zum einen bedeuten, dass bestehende Beziehungen gefestigt werden und es zu Highlights wie Verlobungen und Hochzeiten kommt. Zum anderen kann das aber auch der Beginn einer neuen Beziehung sein. Denn das Thema Dating ist für die Hasen im Anschluss an das chinesische Neujahr relevanter denn je.

Gleichzeitig müssen Hasen sich aber auch mehr um Selbstliebe und Selfcare kümmern. Denn bei all den emotionalen Highlights und Aufregungen ist es wichtig, dass sich Hasen auch aktiv um sich selbst kümmern!

Drache

Drachen feiern in den Jahren 2000, 1988, 1976, 1964 und 1952 Geburtstag. Chinesisches Neujahr bedeutet für die Drachen vor allem ein Fokus auf Kreativität. Denn die Drachen haben ein extremes kreatives Potential, das sie in diesem Jahr endlich ausschöpfen können. Drachen empfinden heuer extreme Motivation und Inspiration und schaffen es, in diesem Jahr einige Projekte zu erledigen, von denen sie schon lange träumen.

2022 legen Drachen dementsprechend auch den Grundstein für große Zukunftsprojekte und großartige Entwicklungen, die in den kommenden Jahren auf sie zukommen.

Schlange

Schlangen haben 2001, 1989, 1977, 1965 oder 1953 Geburtstag und erleben im neuen Jahr einige Auf und Abs. Denn das neue Jahr ist für Schlangen ziemlich herausfordernd und anstrengend. In jedem Lebensbereich gibt es heuer einige Herausforderungen. Sei es das Ende einer langen Beziehung, ein unerwarteter Umzug oder ein Jobwechsel: das neue Jahr hat einige Änderungen, auf die Schlangen nicht vorbereitet waren.

Doch diese auf den ersten Blick schlechten Veränderungen bedeuten auch, dass die Schlangen in diesem Jahr zu sich finden und neu starten können. Denn das Ende von bestehenden Situationen bedeutet auch einen reinigenden Neuanfang, bei dem sich die Schlangen neu finden können.

Pferd

Das Tierkreiszeichen Pferd sind alle, die in den Jahren 2002, 1990, 1978, 1966, oder 1954 geboren wurden. 2022 haben die Pferde einiges vor sich. Denn das neue Jahr ist für die Pferde voller Aufregungen und Neuerungen. Doch zum Glück Großteils im positiven Sinne. Denn auf die Pferde warten viele Chancen und Gelegenheiten, bei denen sie sich und ihr Können zeigen können und ein Mal richtig im Scheinwerferlicht stehen.

Das bedeutet einerseits die Möglichkeit, zu brillieren und das eigene Selbstwertgefühl zu verbessern – andererseits können dadurch auch das Konto und die finanzielle Situation der Pferde profitieren. Denn bei so viel Talent könnte eine Gehaltserhöhung winken.

Ziege

Ziegen aufgepasst! Denn für all jene, die in den Jahren 2003, 1991, 1979, 1967 oder 1955 geboren sind, wartet ein Jahr voller Liebe. 2022 hält für die Ziegen nämlich das ein oder andere romantische Abenteuer bereit.

Das bedeutet, dass die Ziegen den Großteil des Jahres auf Wolke sieben schweben und aus der Schwärmerei gar nicht mehr herauskommen. Wichtig ist jedoch, dass Ziegen bei all der Liebe nicht auf sich selbst und ihr Umfeld vergessen. Denn Prince Charming darf nicht der Mittelpunkt des Universums sein!

Affe

Affen – also alle, die 2004, 1992, 1980, 1968 oder 1956 zur Welt kamen – können durch chinesisches Neujahr endlich wieder ihr ganzes Potential nutzen. Denn das neue Jahr steht für die Affen ganz unter dem Motto „Fokus“.

Affen stehen heuer deshalb vor der großen Herausforderung, endlich wieder zu sich selbst zu finden und die eigenen Prioritäten im Leben zu sortieren; eine Aufgabe, die vor allem zu Beginn des Jahres eine ganz schön große Schwierigkeit werden könnte. Doch keine Sorge, es zahlt sich aus!

Denn durch diesen Fokus wird das neue Jahr für die Affen ein Jahr voller Kreativität, Problemlösungen und wichtigen Errungenschaften.

Hahn

2022 gibt es für den Hahn (Geburtsjahr: 1993, 1981, 1969, 1957 oder 1945) einen richtigen Perspektivenwechsel. Denn das neue Jahr sorgt für das chinesische Tierkreiszeichen für Klarheit. Der Hahn kann dadurch endlich erkennen, was er wirklich vom Leben möchte und welche Ziele er noch erreichen will.

Ziele, die sich auf jeden Lebensbereich beziehen, können dadurch endlich in Angriff genommen werden. Sei es das Ende einer toxischen Beziehung, der lang prokrastinierte Umbau der eigenen Wohnung oder die Ernährungsumstellung: der Hahn erlebt 2022 schwerwiegende Veränderungen, die ihm auf lange Sicht helfen, das Leben besser zu gestalten.

Hund

Als Hund gelten all jene, die in den Jahren 1994, 1982, 1970, 1958 oder 1946 Geburtstag feiern. Der Hund steht in einer ganz besonderen Verbindung zum Tiger. Dementsprechend vielversprechend ist das neue Jahr für die Hunde.

Denn chinesisches Neujahr bringt den Hunden Klarheit darüber, wie großartig sie eigentlich sind. Sie schaffen es endlich, sich selbst zu mögen und haben ein Jahr vor sich, in dem sie sich endlich auf sich selbst konzentrieren können. Auf die Hunde wartet deshalb ein Jahr voller Harmonie, Selfcare und Organisation, in dem sie viel Kraft tanken können.

Schwein

Schweine (Geburtsjahr 1995, 1983, 1971, 1959 oder 1947) dürfen sich 2022 zurücklehnen. Denn das neue Jahr bringt viel Beständigkeit und Ruhe mit sich und schafft den Schweinen die Möglichkeit, nach anstrengenden Jahren endlich wieder Kraft zu tanken.

Diese Ruhe gibt Schweinen auch die Möglichkeit, das eigene Umfeld genau unter die Lupe zu nehmen und zu erkennen, was ihnen im Leben noch fehlt.