Einfach man selbst sein: Das ist oft leichter gesagt als getan. Denn nicht jeder weiß, wer er wirklich ist. Außerdem werden wir in unserer Gesellschaft oft in Rollen gezwungen. Umso schöner ist es, wenn jemand ganz genau so ist, wie er sein will und sich dafür auch nicht entschuldigt. Die Kraft dazu ziehen manche aus ihrem Sternzeichen.

So sind etwa diese vier Sternzeichen einfach extrem authentisch:

Widder

Der Widder tut immer das worauf er Lust hat. Er verstellt sich nie und ihm ist auch egal, was andere von ihm halten. Das lässt ihn extrem authentisch erscheinen. Beim Widder weiß man immer, woran man ist. Denn das Sternzeichen hält sich mit seiner Meinung auch nicht zurück und setzt sich für die Dinge ein, die ihm wichtig sind. Und das macht er auf eine unheimlich charmante Art und Weise. Diese Authentizität bringt ihn im Leben sehr weit.

Steinbock

Der Steinbock setzt sich unheimlich gerne für seine Mitmenschen ein. Das tut er aber komplett ohne Hintergedanken. Er bleibt sich selbst stets treu und ist einfach so, wie er eben ist. Zudem ist das Sternzeichen gnadenlos ehrlich und spricht oft Dinge an, die andere lieber verschweigen würden. Ihre Ehrlichkeit und ihre guten Intentionen machen die Steinböcke zu einem sehr authentischen Sternzeichen.

Löwe

Der Löwe findet sich selbst großartig und nimmt sich nie ein Blatt vor dem Mund. Weil es aber auch immer zu dem steht, was es sagt und weil sein Ego nicht unglaubwürdig stark aufgeblasen ist, wirkt das Sternzeichen extrem authentisch. Ob im Beruf oder unter Freunden folgt man deswegen gerne dem Beispiel des Löwen. Denn er scheint mit sich selbst im Reinen zu sein und für das einzustehen, was ihm wichtig ist.

Jungfrau

Die Jungfrau ist ein extrem aufrichtiges Sternzeichen. Sie würde nie etwas tun, das nicht ihrem Charakter entspricht. Jungfrauen bleiben sich und anderen nämlich stets treu. Außerdem sind ihr ihre Freunde und Familie extrem wichtig und das spiegelt sich auch in ihrem Verhalten wider.