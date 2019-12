Der Countdown läuft. Zeit, sich um das perfekte Silvesteroutfit zu kümmern. Zum Jahreswechsel darf es ruhig ein bisschen mehr von allem sein – mehr Glitzer, mehr Glamour, mehr Glanz.

Wir zeigen dir die coolsten Trends für die Silvesterparty.

1. Federn

Wer sein Silvesteroutfit dieses Jahr so richtig up-to-date sein möchte, sollte nach einem stylischen Federkleid Ausschau halten. Wem ein komplettes Kleid etwas zu auffällig ist, kann auch zu Schuhen oder einem schicken Blazer mit Federdetails greifen.

via GIPHY

2. Samt

Samt ist schon das ganze Jahr über richtig angesagt und darf auch zu Silvester nicht fehlen. Der königliche Stoff wirkt sofort sehr edel und stilvoll. In der kalten Jahreszeit sieht vor allem rubinrot besonders verführerisch aus.

via GIPHY

3. Hosenanzug

Nicht nur Männer sehen in einem Anzug einfach umwerfend auch. Während uns im Sommer vor allem helle Farben angelächelt haben, darf es zu Neujahr ruhig etwas auffallender sein. In einem Hosenanzug in Gold und Silber seid ihr garantiert der Hingucker auf jeder Silvesterparty.

via GIPHY

4. Animal Print

Leo, Schlange oder Zebra – Animal Print ist auch dieses Jahr wieder so richtig angesagt. An Silvester greifen wir zu coolen Schlangen-Kleidern oder Leo-Blazern. Kleiner Tipp: Leder eignet sich hervorragend als Styling-Partner!

via GIPHY

5. Pailletten und Glitzer

Ohne Glitzer geht dieses Jahr gar nichts. Und wann dürfen wir schon mal richtig funkeln und glitzern, wenn nicht an Silvester? Egal ob Röcke, Blazer oder Blusen, mit ein paar Pailletten bestickt wird einfach jedes Kleidungsstück ein echtes Party-Outfit.

via GIPHY