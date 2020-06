Insgesamt zwei Millionen US-Dollar spendete Kanye West nun an die Familien von George Floyd, Breonna Taylor und Ahmaud Arbery.

Außerdem legte er einen College Fonds für Floyds Tochter Gianna an. Das berichtet nun das US-Portal TMZ.

Kanye West unterstützt Familie von George Floyd

Die Todesfälle von George Floyd, Breonna Talylor und Ahmaud Arbery sorgten in den vergangenen Wochen und Monaten in den USA für viel Aufregung. Floyd und Taylor starben beide wegen Polizeigewalt. Ahmaud Arbery wurde im Februar beim Joggen in der Nähe von Brunswick im US-Bundesstaat Georgia von drei weißen Männern niedergeschossen. Nun unterstützt Kanye West die Familien der drei und spendete insgesamt zwei Millionen Dollar.

Die Spende soll einerseits die Anwaltskosten der Familien von Taylor und Arbery decken. Außerdem geht ein Teil des Geldes an mehrere Unternehmen von Schwarzen in Kanyes Heimatstadt Chicago, sowie in andere Städte, die von der Corona-Krise betroffen sind.

College-Fonds für Tochter von George Floyd

Um die erst sechsjährige Tochter des verstorbenen George Floyd zu unterstützen, soll Kanye außerdem ein College-Konto für Gianna angelegt haben. Damit sollen ihre Studiengebühren für ihre spätere Bildung vollständig abgedeckt werden.

Demonstrationen in den USA

Seit Tagen kommt es in den USA immer wieder zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Direkter Auslöser war der Tod von George Floyd am 25. Mai, nachdem ein weißer Polizist acht Minuten und 46 Sekunden mit dem Knie Druck auf sein Genick ausgeübt hatte.

Der Tod von George Floyd ist kein Einzelfall. Polizeigewalt und Rassismus wohnen dem US-amerikanischen System inne. Die Demonstranten fordern deshalb eine grundsätzliche Änderung.