Dass Zwillinge eine ganz besonders enge Verbindung zueinander haben, liest man immer wieder. Die eineiigen Zwillinge Jill und Erin trieben diese Verbindung jetzt jedoch auf die Spitze. Denn sie bekamen am selben Tag im selben Krankenhaus ein Kind.

Und die Babys ähneln sich sogar.

Eineiige Zwillinge sind gleichzeitig schwanger

Jill und Erin aus Kalifornien sind das Paradebeispiel für eineiige Zwillingsschwestern. Denn schon von klein auf haben die beiden eine enge Verbindung und stehen sich sehr nahe, obwohl sie als Erwachsene 45 Minuten voneinander entfernt wohnen.

Kein Wunder also, dass Jill nicht lange warten kann, um ihrer Schwester von ihrer Schwangerschaft zu erzählen. Am Tag von Erins Hochzeit verkündet sie ihr die frohe Botschaft. Die Schwester muss es schließlich so schnell wie möglich erfahren! Was die beiden zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht wissen: Jill wird nicht die einzige mit Babybauch bleiben. Denn nur eine Woche später macht auch Jill auf ihren Flitterwochen einen Schwangerschaftstest, der positiv ausfällt. „Ich habe mich gefragt, ob ich das sehe, was ich sehe, und ich habe Jill von den Malediven aus per FaceTime angerufen, und sie meinte: ‚Ja, das ist es. That’s it'“, erzählt Jill gegenüber „Good Morning America“.

Die beiden Zwillingsschwestern starten also gemeinsam in die Schwangerschaft; für beide ein wahrgewordener Traum. „Unsere Schwangerschaft gemeinsam zu erleben, war etwas ganz Besonderes, weil wir uns bei jedem Schritt gegenseitig unterstützt haben“, erzählt Jill. „Selbst bei den täglichen Veränderungen während der Schwangerschaft, all den Unbekannten, den Fragen und den natürlichen Sorgen, die auftauchen, konnten wir uns immer wieder melden und uns gegenseitig unterstützen.“

„Okay, das ist kein Scherz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Fruchtblase gerade geplatzt ist.“

Dass beide auch noch einen Jungen bekommen, macht die gemeinsame Reise umso perfekter! Schon von Anfang an scherzen die beiden immer wieder, dass sie zeitnah gebärden werden. Doch nachdem Erin ihren Geburtstermin zehn Tage nach Jills errechnet bekommt, stehen die Chancen zunächst nicht so gut. Vor allem, weil Jill einen Kaiserschnitt bekommen sollte.

Der Traum vom gleichen Geburtstag rückt also in weite Ferne, zumindest bis zum 5. Mai. Dem Tag, an dem Jill ihren Kaiserschnitt bekam. Denn schon in der Früh merkt Erin, dass irgendetwas anders ist. Und zwar nicht nur, weil sie sich um ihre Zwillingsschwester sorgt. Erin ist angespannt, spürt leichte Schmerzen und merkt kurze Zeit später, dass es auch bei ihr so weit ist.

„Ich rief meinen Mann an und sagte: ‚Ich mache keine Witze. Ich glaube, meine Fruchtblase ist gerade geplatzt“, erzählt Erin. „Ich rief den Kreißsaal an und dann rief ich Jill an und sagte: ‚Okay, das ist kein Scherz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Fruchtblase gerade geplatzt ist.'“

Und jetzt wird es richtig skurril. Denn die beiden gebären im selben Krankenhaus. Erin war während der Schwangerschaft nämlich in die Nähe ihrer Schwester gezogen – und so konnten die Ehemänner während der Geburt von einem Kreißsaal in den nächsten eilen, um die Zwillingsschwestern immer up to date zu halten.

Selber Geburtstag – selbe Maße

„Ein Teil von mir dachte: ‚Wie groß sind die Chancen dafür? Ich kann nicht glauben, dass das passiert‘, aber es gab auch ein Gefühl der Gelassenheit, denn es war klar, dass das passiert“, schildert Jill. „Wir waren uns einfach so nah und so unzertrennlich, dass es auf eine sehr seltsame Art und Weise vollkommen Sinn machte.“

Letztendlich bekommt sie ihren Sohn Oliver um 18:39 Uhr. Fünf Stunden später wird auch Erins Sohn Silas geboren. Damit aber noch nicht genug Zufälle. Denn die beiden Cousins teilen nicht nur den gleichen Geburtstag, sondern zumindest am Tag der Geburt auch die Maße. Denn beide Kinder sind 50 Zentimeter groß und wiegen bei der Geburt 3,3 Kilogramm.

Glaubt ihr, dass Zwillinge eine besonders enge übernatürliche Verbindung haben? Ja, auf jeden Fall! Nein, das sind nur Zufälle!

Quiz Maker – powered by Riddle