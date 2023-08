In der finalen Folge von „Die Bachelorette“ muss sich Jenny zwischen Adrian und Fynn entscheiden. Davor gibt es aber noch romantische Dates und ein Liebesgeständndis!

Die große Frage zum Schluss bleibt aber: sind die beiden denn überhaupt noch ein Paar?

Adrian und Fynn im „Bachelorette“-Finale

Wir müssen ehrlich zugeben: die aktuelle Staffel von „Die Bachelorette“ war wohl die am wenigsten überraschende in der Geschichte der Show. Denn relativ früh kristallisierten sich zwei Favoriten heraus, die im Vergleich zu den anderen einfach einen viel besseren Draht zu Jenny hatten: Fynn und Adrian. Als Adrian aber seinen toxischen Monolog bei einer Nacht der Rosen losließ und wieder und zeigte, dass er eine wandelnde Red Flag ist, bekam die Beziehung der beiden ein paar Risse. Dass er gemeinsam mit Fynn aber im Finale ist, war dennoch kein großer Schock. Schließlich erinnerte er Jenny an ihren Ex!

In der letzten Folge ging es für die beiden Männer jeweils noch auf ein romantisches Date mit der Bachelorette, bei dem sie beweisen sollten, warum sie denn gewinnen sollten. Fynn und Jenny genießen den Tag in einer Elefanten-Aufzuchtstation, bei dem – typisch für die beiden – kitschige Romantik im Vordergrund steht. Inklusive Kussszenen, die auch aus einer Nicholas Sparks Verfilmung stammen könnten. Und beim romantischen Ausklingen des Abends gesteht Fynn dann schließlich: „Mir ist das echt wichtig alles. Und ich glaube – nein, ich glaube war dumm – ich weiß, dass ich mich vielleicht in dich verliebt hab.“ Schon klar, alles ein bisschen holprig und schwammig. Aber wenn man bedenkt, dass Jenny nur wenige Stunden später schon das zweite romantische Date vor sich hatte, können wir verstehen, dass Fynn nicht gleich die volle Ladung Emotionen loswerden wollte.

Bild: RTL

„Die Bachelorette“: Wer bekommt die letzte Rose?

Doch es scheint ganz so, als könne Jenny Fynn trotzdem nicht vergessen. Denn das Date mit Adrian – eine gemeinsame Bootstour – wirkt vergleichsweise kühl. Adrian betont zwar immer wieder, was für ein tolles Team die beiden nicht sind. Von Jenny kommt allerdings nur wenig Bestätigung. „Mir geht’s heute richtig scheiße. An sich würde ich mich ja freuen, Zeit mit Adrian zu verbringen. Aber da war halt ein anderer Mann, der mir gesagt hat, dass er sich in mich verliebt hat. Ich konnte das in dem Moment aber nicht erwidern, weil ich wusste: Ok, da gibt’s aber noch einen anderen Mann“, erzählt Jenny im Interview.

Und Adrian? Der bekommt natürlich nichts von Jennys Gefühlschaos mit. Stattdessen zieht er die größten Klischees aus der Schmalz-Schublade und nennt Jenny seinen Engel. Aber es wäre eben nicht Adrian, wenn er nicht vollkommen überzeugt von sich (und seinen Gewinnchancen) wäre. „Ich hab noch nie so intensiv meine Gefühle gespürt“, schwärmt er nach dem Date.

Bild: RTL

Ist das Gewinner-Paar noch zusammen?

Als es dann zur letzten Nacht der Rosen kommt, ist die Entscheidung der Bachelorette wohl für wirklich niemanden (außer Adrian) überraschend. Denn Jennys Ansprüche an einen Mann sind klar: sie will einen Mann, auf den sie sich verlassen kann, mit dem sie wachsen kann, der ihr bester Freund und immer in ihrem Team ist, erklärt sie. Und wenn wir in den vergangenen Wochen eines gelernt haben, dann dass diese Kriterien nicht ausnahmslos auf Adrian zutreffen – auf Fynn jedoch schon. Jenny betont ihm gegenüber auch, dass das gemeinsame Date in der Elefanten-Station das „schönste Date war“, das sie jemals hatte. Er bekommt also die letzte Rose – und nimmt sie natürlich an!

Eine Entscheidung, mit der Jenny ihrem großen Ziel näherkommen wollte: „Ich hab’s verdient, glücklich zu sein, ich hab’s verdient, mich zu verlieben und ich hab’s verdient, ein kleines Happy End zu bekommen“, erzählt sie. In der anschließenden Reunion-Show mit Frauke Ludowig soll dann geklärt werden, ob dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Zuerst wird aber enthüllt, dass wohl wirklich jeder andere Kandidat mit Fynns Sieg gerechnet hatte. Sogar für David war die Sache sehr offensichtlich.

Und so offensichtlich die Sache auch war, so richtig war wohl Jennys Entscheidung. Denn in der Sendung erzählen die beiden, dass sie immer noch ein Paar sind. Fynn habe mittlerweile auch schon Keksi kennengelernt und Videos aus ihrem Alltag zeigen: die beiden sind total happy miteinander. Am Ende der Sendung teasern die beiden sogar an, dass sie schon übers Zusammenziehen sprechen. Klingt also tatsächlich nach einem Happy End für die beiden!

Alle Folgen von „Die Bachelorette“ könnt ihr auf RTL+ nachschauen!