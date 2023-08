Stresssituationen gehören einfach zum Leben! Und jeder reagiert auf sie, auf seine eigene Art und Weise. Einige Menschen scheinen sich mühelos anpassen zu können, während andere in hektischen Momenten schnell überfordert sind. Interessanterweise zeigt sich, dass bestimmte Sternzeichen tendenziell eher zu letzterem neigen.

Welche drei Tierkreiszeichen in stressigen Momenten besonders schnell die Nerven verlieren, erfahrt ihr hier.

Krebs

Krebse sind bekannt für ihre emotionale Tiefe und ihre starke Empathie. Diese Eigenschaften können jedoch dazu führen, dass sie Stresssituationen besonders intensiv erleben. Sie neigen dazu, sich stark in die Emotionen anderer Menschen hineinzuversetzen, was sie anfälliger für Überforderung macht, wenn die Situation belastend ist. Eine etwas neutralere Sichtweise würde dem Sternzeichen manchmal nicht schaden.

Jungfrau

Jungfrauen sind für ihre perfektionistische Art bekannt. Sie legen zudem großen Wert auf Details. Dies kann aber dazu führen, dass sie sich in stressigen Situationen überwältigt fühlen. Sie haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie es geplant haben. Ihr Streben nach Perfektion kann ihnen also bei ihren Zielen im Weg stehen.

Waage

Waagen sind sozial und harmoniebedürftig; sie meiden prinzipiell gerne Konflikte. In zwischenmenschlichen Stresssituationen können sie sich schnell überfordert fühlen. Sie möchten oft für Ausgewogenheit und Frieden sorgen, und wenn sie das Gefühl haben, dass dies gefährdet ist, kann dies zu emotionalen Ballast führen. Aber liebe Waage, manchmal müssen gewisse Dinge einfach ausdiskutiert werden.