Nach einer Drogenkontrolle gab es Polizeiangaben zufolge in der Nacht zum Sonntag (21. Juni) in Stuttgart schwere Randale in der Innenstadt.

Dabei sei es “zu erheblichen Angriffen auf Polizeibeamte, Streifenwagen und Ladengeschäfte in der Innenstadt” gekommen, wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilte. Dabei sollen mehr als ein Dutzend Polizeibeamte verletzt worden sein.

Schwere Randale in Stuttgart: Großeinsatz der Polizei

Auslöser war demnach eine Personenkontrolle wegen eines möglichen Rauschgiftdeliktes. Dabei hätten sich viele Feiernde gegen die Beamten solidarisiert. “Abgestellte Streifenwagen wurden massiv beschädigt”, schilderte die Polizei die Vorgänge. “Mit Stangen und Pfosten wurde auf die Fahrzeuge eingeschlagen, die Scheiben zertrümmert.” Auch sollen Randalierer auf vorbeifahrende Streifen große Steine und andere Gegenstände geworfen haben. “Polizeibeamte wurden äußerst aggressiv angegangen, angegriffen und verletzt.”, teilte die Polizei mit. Viele Ladengeschäfte in der Innenstadt seien zudem offenbar wahllos beschädigt worden. Erst nach Stunden habe sich die Lage wieder entspannt.

#stgt2106 In der Nacht zum Sonntag kam es in Stuttgart zu erheblichen Angriffen auf Polizeibeamte, Streifenwagen und Ladengeschäfte in der Innenstadt. Unsere Ermittlungen dauern an. Zur vorläufigen Pressemeldung ▶ https://t.co/qpOJAjsF4H Eure #Polizei #Stuttgart — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) June 21, 2020

Die Kriminalpolizei sichert derzeit noch Spuren und vernimmt mehr als 20 vorläufig Festgenommene. Die Polizei will sich voraussichtlich am späten Sonntagnachmittag zu ihren Ermittlungen äußern.

#stgt2106 Um 15 Uhr findet im Rathaus eine Pressekonferenz statt. Unsere Ermittlungen dauern weiterhin an.



⚠ Erneuter Hinweis: Unterstützt uns und ladet Eure Bilder & Videos auf unser Hinweisportal hoch ▶ https://t.co/zVCj0xU3i0. Vielen Dank



Eure #Polizei #Stuttgart — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) June 21, 2020

Bürgermeister schockiert

Unterdessen sprach Bürgermeister Fritz Kuhn auf Twitter von einem “traurigen Sonntag für Stuttgart”. Er kündigte außerdem an das Geschehene aufzuarbeiten. Kuhn sei zudem schockiert von dem “Ausbruch an Gewalt, von den Angriffen auf die Polizei und den Zerstörungen in unserer Stadt”.

Ich bin schockiert von dem Ausbruch an Gewalt, von den Angriffen auf die Polizei & den Zerstörungen in unserer Stadt. Das ist ein trauriger Sonntag für Stuttgart.



Wir analysieren das Geschehen sorgfältig. Eines muss klar sein:Es darf keine rechtsfreien Räume in Stuttgart geben. https://t.co/VY7167BjI2 — Fritz Kuhn (@FritzKuhn1) June 21, 2020

(Quelle: Reuters)