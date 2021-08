Gut, in Zeiten wie diesen ist es verständlich, dass man umso mehr auf ein sauberes Umfeld achtet, als unter normalen Umständen. Doch einige Sternzeichen übertreiben wirklich damit und haben schon einen richtigen Hygiene-Tick entwickelt.

Das kann manchmal ganz schön anstrengend sein.

Wassermann

Schon klar, dieses Sternzeichen fühlt sich im Wasser am wohlsten. Doch das muss ja nicht gleich bedeuten, dass es auch alle fünf Minuten zum Waschbecken laufen und seine Hände wund schrubben muss, weil es mal wieder etwas berührt hat. Sei es ein Lichtschalter, die Schnürsenkel oder einen Türgriff. Befinden sich diese Dinge in einem fremden Zuhause, dann ist das für viele ja noch irgendwie nachvollziehbar. Aber in den eigenen vier Wänden? Für die meisten ist dieser Hygiene-Tick unverständlich. Aber sehen wir es doch einfach mal so: Besser man wäscht sich einmal zu viel die Hände, als gar nicht!

Zwillinge

Zwillinge sind eigentlich niemals ohne ihr wichtigstes Gut anzutreffen: Desinfektionsmittel. Und zwar in allen Formen und Varianten. Spray, Tücher oder Gel: Das Sternzeichen hat immer alles parat, denn man weiß ja nie! Vielleicht entlädt sich plötzlich ein Vogel über einem oder man muss spontan mit den Öffis fahren und danach Fingerfood essen. Für das Gegenüber kann das ganz schön irritierend sein, wenn eine Person ständig ihre Hände und sämtliche Oberflächen desinfiziert und der Geruch von Ethanol in der Luft hängt.

Jungfrau

Ein Glück für Jungfrauen, dass Supermärkte und Tankstellen mittlerweile durchsichtige Handschuhe zur Verfügung stellen. Eigentlich sollten sie dazu dienen, dass man Produkte wie Obst, Gemüse und Gebäck nicht wahllos berührt und eine unhygienische Spur hinterlässt bzw. sich nicht mit Treibstoß vollmacht. Doch das Sternzeichen nutzt die Gunst der Stunde und schützt sich mit den Handschuhen selbst vor etwaigen Viren und Bakterien, die ihr Unwesen dort treiben könnten, wo sie sich gerade aufhalten. Vom Einkaufswagen bis zur Milchflasche und dem Trennbalken an der Kassa: Das Sternzeichen berührt einfach nichts ohne diesen Handschuh….