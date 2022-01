Ein TikTok-„Zeitreisender“ aus 2714 gewährt uns einen Ausblick für 2022. Mit im Gepäck hat er ein paar krasse Events, die ihr euch schon mal im Kalender anstreichen könnt.

Sogar zu Corona wagt der Account eine Prognose.

Ich bin ein Zeitreisender aus 2714

Auf TikTok gibt es wohl nichts, was es nicht gibt. So auch Zeitreisende (kein Scherz), die in der Zukunft waren und aus Mitleid für uns Menschen ein paar Storys für uns mit im Gepäck haben. Und die sind nicht alle rosig. Denn der selbsternannte TikTok-„Zeitreisende“ @aesthetictimewarper meint in dem Video, das er Ende des Jahres gepostet hat: „Zu lange wurde ich als Fake-Zeitreisender angesehen, also erinnere dich an diese drei wichtigen Daten Anfang 2022„:

11. März: „Der erste Mensch hat ein Kind mit einem Schimpansen, er kann sprechen und hat gemischte Eigenschaften.“ Hm könnte ganz lustig werden. Wir sind gespannt. Im selben Monat soll übrigens auch eine totgeglaubte Person aus dem Musikbusiness wieder auftauchen. Yes! Elvis lebt! Die nächste Weissagung ist leider nicht so prickelnd, den am 19. April soll ein neuer Covid-Stamm namens „Omega“ auftauchen. Dieser ist „fünfmal schlimmer als alle anderen Versionen.“ Am 17. September wird der Ozean dann eine große Sache ausspucken. „Die größte Kreatur wird im Ozean entdeckt, Cerine Croin genannt, mehr als viermal so groß wie der Blauwal.“

Die versunkene Stadt Atlantis wird endlich gefunden

Das Video ist seit der Veröffentlichung am 26. Dezember viral gegangen und wurde mehr als 9,4 Millionen mal gesehen. Diese „Enthüllungen“ sind übrigens nicht die ersten, die der Zeitreisende von seinem Account aus gibt. Um die Menschheit zu „retten“ prognostizierte er im November 2021, dass sich in einem T. Rex-Dinosaurier-Ei ein Portal zu einem alternativen Universum befindet. Darin würde im Februar die versunkene Stadt Atlantis gefunden werden. Echt jetzt?! Wir wollen die Weissagungen mal lieber mit Vorsicht genießen. Aber es schadet ja nicht Augen und Ohren offenzuhalten ;-).