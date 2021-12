Manche Sternzeichen sind wahre Meister der Verdrängung. Sie lassen Probleme erst gar nicht an sich ran. So gehen sie jedem Konflikt und jeder Auseinandersetzung gekonnt aus dem Weg. Es taucht eine schwierige Aufgabe auf? Dann nehmen diese Tierkreiszeichen ihre Beine in die Hand und rennen, was das Zeug hält!

Hier erfahrt ihr, welche drei Sternzeichen sich einfach nie ihren Problemen stellen.

Waage

Waagen brauchen einfach immer Harmonie. Sie bleiben immer loyal und würden in einer Konfrontation nie ehrlich ihre Meinung sagen. Der offenen Kommunikation gehen sie aus dem Weg, um keine Konflikte heraufzubeschwören. Da sie außerdem oft viel Zeit in die Probleme ihrer Freunde und Familie investieren, haben sie überhaupt keine Zeit, sich mit ihren eigenen Sorgen auseinanderzusetzen. Aber liebe Waage: Hab keine Angst davor, deine eigenen Probleme auch mal genauso anzupacken wie die der Anderen.

Steinbock

Der Steinbock ist ein äußerst ehrgeiziges Sternzeichen. Bei ihm steht der Erfolg ganz oben. Scheitern sieht er somit als ein Zeichen von Schwäche. Was macht also der Steinbock? Er nutzt seine Energie, um noch härter zu arbeiten. So hat er gar nicht erst die Zeit, sich mit Problemen zu beschäftigen. Der Hintergedanke: Wenn er noch mehr arbeitet, lösen sich Probleme von selbst. Natürlich kann seine Theorie tatsächlich auch mal zutreffen, ABER nicht jedes Hindernis lässt sich so aus der Welt schaffen. Der Steinbock sollte lernen sich auch mal von den Liebsten helfen zu lassen. So beweist das Sternzeichen Stärke.

Jungfrau

Die Jungfrau ist ein sorgenfreies Sternzeichen. Unnötiges Drama gibt es bei ihr nicht. Und auch von Komplikationen möchte sie am liebsten nichts wissen. Jedoch bewahrt es die Jungfrau nicht vor allen Problemen im Leben. Irgendwann steht jeder und jede mal an einem Scheideweg oder trifft einfach die falsche Entscheidung. Dann ist Verdrängung aber Fehl am Platz. Denn nicht jedes Problem lässt sich einfach wegdenken. Die lieben Jungfrauen sollten sich also besser rechtzeitig damit auseinandersetzen, bevor sie in eine brenzlige Lage geraten und dann völlig überfordert sind.