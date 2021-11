Weihnachten, das Fest der Freude, Entspannung und Glückseligkeit! Klar, vor allem, wenn alles wie am Schnürchen läuft! Nur leider ist das nicht immer der Fall. Wir zeigen dir die besten Ideen, wie dein Weihnachten trotz kleiner Fauxpas zum absoluten Weihnachtswunder wird!

Checklisten forever!

Wir liiiieben Listen, du auch? Dann bist du bei uns genau richtig! Ob Einkaufs- oder TO DO-Liste, dieses praktische kleine Tool hilft uns, Dinge zu merken und beschert uns dieses unglaublich befriedigende Gefühl des Ausstreichens – einfach ein Traum! Gerade an Weihnachten kommen wir schon mal in Stress. Vom Menüplan über die Geschenkeliste bei Klarna bis hin zur Packliste für unseren Ski-Trip, mit einer Liste kann nichts mehr schief gehen!

via GIPHY

Geschenke-Himmel

Da ist es wieder: dieses alljährliche Geschenkethema, wo wir einfach nicht wissen, womit wir unseren Liebsten eine Freude machen sollen! Ob Feiertagsfan, Gesellschaftsmensch, Partyplaner, Festtagsmuffel oder Pragmatiker, mit der Klarna Shopping-App hast du alles abgedeckt und deinen Shopping Assistenten, deine Stylistin und deinen Finanzmanager an deiner Seite. So wird Schenken viel flexibler! Mach das Quiz und finde heraus, welcher Shopping-Typ du bist und erhalte maßgeschneiderte Kollektionen, Deals und Tipps für deine Weihnachts-Einkäufe!

Bild: Klarna

Der Backup-Plan

Du bist das erste Mal für das Festtagsessen verantwortlich? Hast eigentlich genug Zeit eingeplant und dich dann doch total mit deiner Instagram Story vertrödelt und den Weihnachtstruthahn verkohlt? OOH NO! Wir haben DIE Lösung: Schummeln! Wozu gibt es Lieferdienste? Reiche zu deiner Bestellung einfach selbst zubereitete Beilagen und denke an die passende Tisch-Deko, denn auf einem hübsch gedeckten Tisch, schaut jedes Essen noch leckerer aus! Über die kuratierten Deko Kollektionen in der Klarna App findest du reichlich Inspiration. Jetzt musst du nur noch glaubwürdg rüberbingen, es wäre von dir et voilá, fertig ist das perfekte Mahl!

via GIPHY

Langeweile? Nicht mit uns!

Beerpong, Personenraten und stundenlanges Fondue: ihr habt alles durch, die Stimmung ist am Boden und die Zeit will und will einfach nicht vergehen? Keiner hat mehr Lust Spiele zu spielen und beim Geschenke auspacken zuzusehen, dann können nur noch zwei Dinge den Abend retten: Shots und Karaoke! Damit schlägst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, es kommt endlich Stimmung auf und wer nicht gerne Karaoke singt, geht eh nach Hause und du bist die Spaßbremse los!

via GIPHY

Family-Stress? Nein danke!

Weihnachten soll die besinnliste Zeit des Jahres sein? Genau… Wir hetzen von der Oma zur Tante, von den Eltern zu den Schwiegereltern und werden jedes Mal bis zum Umfallen mit Keksen und Eierlikör gemästet! Und weil unsere Family leider nicht mit Klarna shoppt, gibt’s obendrein noch diese großartigen Geschenke, wie die zehnte Fototasse und das zwanzigste Paar juckende Socken! Nicht dieses Jahr. Wir sind heuer mal richtig mutig und machen es uns zuhause gemütlich. Stressfrei, mit einem Glas Rotwein und Tiefkühlpizza, ganz à la Kevin allein zuhause!

via GIPHY