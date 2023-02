Was wir am Frühling am meisten lieben? Die Leichtigkeit, das Aufblühen und jede Menge neue Trends! Wie etwa Cool-Girl-Waves, die einfach perfekt für die kommende, erfrischende Jahreszeit sind. Der Haartrend kommt direkt vom Catwalk der Pariser Haute-Couture-Shows und versprüht Style, Glamour und Coolness.

Das Beste: Der Stylingaufwand liegt nahezu bei Zero …

Cool-Girl-Waves: Vom Couture-Catwalk auf unsere Tryout-Liste

Die berühmt-berüchtigten Couture-Shows in Paris für die kommende Frühling/Sommer Saison liegen zwar hinter uns. Doch einige am Laufsteg gespottete Trends sind definitiv gekommen, um zu bleiben. Wie etwa ein Hairstyle, der direkt Frühlingsgefühle in uns auslöst: Die Cool-Girl-Waves! Was hinter dem neuen Haartrend steckt, wieso wir ihn so lieben und wie ihr ihn am besten nachstylt, verraten wir euch hier.

Vor allem das Luxusmodehaus Chanel zeigt, dass die lässigen Waves wieder zu den absoluten Styling-Must-Haves des Jahres gehören. Das Besondere daran: Die Wellen wirken absolut unbekümmert und mühelos, verleihen dem Look aber dennoch eine gewisse coole Eleganz. Perfekt also, um den Hairstyle im Frühling mit romantischem Blumenprint, einer lässigen Jeans-Blazer-Combo oder einem fancy Dinneroutfit zu kombinieren – die Möglichkeiten sind einfach grenzenlos.

Bild: Chanel S23 / Spotlight

Softe Wellen begleiten uns durch den Tag

Auffällig bei den Cool-Girl-Waves ist vor allem der Mittelscheitel sowie die perfekt unperfekten Wellen, die sich soft durch die Haarpracht schlängeln. Wer einen geordneten Look möchte, der greift am besten zum Welleneisen und kämmt die Haare danach sanft aus. Fliegende Härchen werden dann noch mit Haarspray fixiert, damit die Frisur auch wirklich den ganzen Tag über hält.

Bild: Chanel S23 / Spotlight

So geht der Look

Was wir auch noch an dem Look lieben: Er dauert nicht lange! Um eure Haare auf die Stylinggeräte vorzubereiten, ist ein Hitzeschutz empfehlenswert. Den tragt ihr am besten kurz davor auf und verteilt das Produkt gut. Dann formt ihr mit dem Glätteisen S-Bewegungen durch’s Haar (sofern ihr euch gegen das Welleneisen entscheidet) und arbeitet euch so durch eure Mähne. Für den Mühelos-Look muss nicht jede Strähne perfekt sein, einzelne Haarpartien zwischendrin könnt ihr auch auslassen – das verleiht der Frisur noch mehr Leichtigkeit.

Zum Schluss sprüht ihr noch etwas Haarspray auf eure Handflächen und streicht damit eure Babyhaare glatt und voilà – fertig ist ein Hairstyle, mit dem ihr locker als lässige Französinnen durchgeht. Auch bei Designer Antonio Marras aus Sardinien (siehe Bild unten) fanden die Cool-Girl-Waves einen Platz in seiner Fashion-Show.