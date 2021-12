Dass Emma Watson in jungen Jahren für ihren „Harry Potter“-Kollegen Tom Felton schwärmte, ist ja kein Geheimnis. Nun verriet die Schauspielerin aber weshalb sie sich damals in Tom verliebte.

Ausschlaggebend soll damals eine Zeichnung von Tom gewesen sein.

So verknallte sich Emma Watson in Tom Felton

Eine Romanze zwischen Hermine Granger und Draco Malfoy? Für „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling wohl ein No-Go. Aber obwohl ihre Charaktere über acht Filme hinweg verfeindet waren, war Darstellerin Emma Watson früher in ihren Co-Star Tom Felton verknallt. Daraus macht die Schauspielerin schon lange kein Geheimnis mehr. Doch die 31-Jährige verriet erstmals, weshalb sie sich in ihren Schauspielkollegen verliebte.

Im Rahmen des HBO Max-Specials ‚Return To Hogwarts‘, bei dem sich der Cast zum 20 Jahrestag des ersten Films ‚Harry Potter und der Stein der Weisen‘ traf, enthüllte Emma: „Ich kam in den Raum, in dem wir Unterricht hatten. Die Aufgabe bestand darin, zu zeichnen, wie man sich Gott vorstellt. Tom hatte ein Mädchen mit einer umgedrehten Mütze auf einem Skateboard gezeichnet“.

„Tom sah mich eher als kleine Schwester“

Das dürfte mächtig Eindruck bei Emma hinterlassen haben: „Und ich weiß einfach nicht, wie ich es sagen soll – aber ich habe mich einfach in ihn verliebt.“, so die Schauspielerin.

Sie plaudert zudem aus, dass jeder Drehtag mit Tom ein aufregender war: „Damals kam ich jeden Tag vorbei und suchte auf dem Zettel nach seiner Nummer, es war die Nummer sieben und wenn sein Name auf dem Arbeitszettel stand, dann war es ein besonders aufregender Tag für mich. Er war drei Jahre über mir und so war es für ihn so, dass er mich eher wie seine kleine Schwester betrachtete.“

Obwohl es jahrelang Dating-Gerüchte über Emma und Tom gab, passierte zu ihrer Enttäuschung nie etwas zwischen ihr und ihrem Schwarm. Aber der 34-jährige Schauspieler gab zu, dass er über seine heimliche Verehrerin Bescheid wusste. Die zwei sind einfach too cute!