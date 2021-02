Ein bisschen Egoismus steckt in allen von uns und ist grundsätzlich auch nichts schlechtes, seine eigenen Bedürfnisse vor die von anderen zu stellen. Wichtig ist dabei allerdings, ein gutes Mittelmaß zu finden, um nicht zum größten Egoisten zu mutieren.

Bei diesen drei Sternzeichen ist das leider der Fall. Denn während sie immer nur die eigenen Ziele im Kopf haben, lassen sie ihre Mitmenschen im Stich und verletzten andere damit.

Zwilling

Zu den egoistischen Sternzeichen zählt definitiv der Zwilling. Denn er ist oft so mit sich selbst beschäftigt, dass er überhaupt keine Zeit hat, sich mit den Problemen seiner Mitmenschen zu beschäftigen. Zwar ist sein Egoismus nicht beabsichtigt, dennoch verletzt er durch seine eigensinnigen Handlungen häufig die Gefühle anderer. Er schafft es einfach nicht, ab und zu mal an die anderen zu denken und etwas Empathie zu zeigen. Während das zwar in den meisten Fällen gut für dieses Sternzeichen ausgeht und es seine Ziele erreicht, kann das langfristig allerdings dazu führen, dass der Zwilling irgendwann alleine dasteht.

Widder

Dieses Sternzeichen hat den Ruf sehr willensstark und stur zu sein. Tatsächlich hat der Widder oft das Gefühl, die Welt drehe sich nur um ihn. Seine Mitmenschen haben es durch seine egozentrische Art oft nicht so leicht. Denn der Widder fordert von seinen Freunden immer große Opfer, da er sich durch die Bestätigung seines Umfelds gleich viel besser fühlt. Deshalb zählt auch er zu den Egoisten unter den Sternzeichen. Zwar bekommt er damit meist das, was er will, seine Freunde und Partner verdrängt er mit dieser Art aber über kurz oder lang. Der Widder muss erkennen, dass er für seine Freundschaften und Beziehungen auch selbst endlich mal Initiative ergreifen muss!

Löwe

Der Löwe möchte seinen Aufritt im Rampenlicht mit niemandem teilen. Die meiste Zeit konzentriert er sich nur auf sich selbst. Lernt er neue Menschen kennen, gibt er sich zunächst sehr offen und hilfsbereit. Doch der Schein trügt. Denn auf diese Weise möchte er sich nur die Anerkennung holen, die er sich so sehr wünscht. Ihm fehlt es häufig an Empathie und Einfühlungsvermögen. Während der Wunsch in ihm endlich eine ernste Partnerschaft zu haben und einen engen Freundeskreis aufzubauen zwar groß ist, kommt ihm sein ebenso großes Ego dabei immer wieder in den Weg. Nur wer das erkennt, der kann sich ändern.