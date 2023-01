Eine schwarze Hose ist DAS Basic-Teil, das einfach in jeden Kleiderschrank gehört! Aktuell total in: Schwarze Stoffhosen, die weit geschnitten sind und locker fallen. Das Trend-Piece lässt sich zu den verschiedensten Looks stylen und kann sowohl sportlich als auch super elegant getragen werden.

Wir zeigen euch drei unserer Lieblingslooks, die sich mit dieser schwarzen Hose ganz easy stylen lassen!

Schwarze Hose: 1 Piece – 3 Styles

Ein absoluter Allrounder und unglaublich vielseitig: Die schwarze Hose. So unterschiedlich könnt ihr sie stylen:

1. Business

Der casual Business-Look geht einfach immer! Dafür kann man die Wide-Fit-Hose klassisch mit einer weißen oversized Bluse und einem schlichten Blazer kombinieren. Schuhe mit Absatz sind bei diesem Look absolut kein Muss, denn durch den weiten Schnitt verdecken die Hosenbeine zum Beispiel flache, gemütliche Boots, ohne den Look zu casual wirken zu lassen. Mit goldenen Accessoires und einem auffälligen Shopper wird das Outfit perfekt abgerundet!

Sporty

Bei gemütlichen Outfits schreien wir ganz laut HIER! Es geht einfach nichts über einen Sporty-Style, der lässig aber trotzdem richtig stylish aussieht. Die schwarze Hose dazu einfach mit einem lässigen Hoodie, und auffälligen Sneakern kombinieren. Mit einer coolen Kappe wirkt der Look gleich noch sportlicher. Für den absoluten Hingucker sorgen schlichten, goldene Hoops und eine stylische Crossbody-Bag!

Party

Ja, auch für einen glamourösen Party-Look lässt sich die schwarze Hose richtig fancy stylen. Wide-Fit-Pants am besten mit richtig eleganten Crop-Tops aus edlen Materialien wie Satin oder Seide kombinieren – entweder im Allover-Black-Look oder mit einer auffälligen Trend-Farbe für die Extraportion Glamour. Bei den Schuhen könnt ihr ruhig zu schlichteren Slippers oder Mules mit Absatz greifen – die wirken klassisch und verpassen dem Look einen edlen Touch. Ein Paar Statement-Ohrringe und eine schwarze Clutch dazu kombiniert und fertig ist der Party-Look!