Gefühle, Gefühle und noch mehr Gefühle. Der Planet Mond hat Einfluss auf unsere Emotionen. Er ist für unsere Seele ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, durch die Bestimmung deines Mondes, weißt du, wie du träumst, was du fühlst und was du begehrst.

Das Sonnenzeichen, also das, was als Sternzeichen bekannt ist, reicht nicht aus, um seine Person vollends deuten zu können. Viele weitere, verschiedene Planeten tragen dazu bei wie man als Mensch handelt. Wie zum Beispiel der Planet Mond. Um ihn berechnen zu können, braucht man neben dem Geburtsdatum auch den Ort und eine genaue Uhrzeit. Aber was genau macht er eigentlich, der Mond?

Wofür ist der Planet Mond verantwortlich?

Der Mond zeigt, was du dir wünscht. Aber auch, was du tun kannst um dich gut zu fühlen. Dein seelisches Wohlbefinden hängt von deinem Mond-Planeten ab. Wie sehr du dich nach jemanden sehnst wird davon bestimmt. Man sagt, dass die emotionale Ader eines Menschen in seinem Mond-Planeten liegt. Dadurch wissen wir, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Wie einfühlsam sind wir? Wie zärtlich? Und: Bin ich melancholisch oder gar überempfindlich?

Menschen, die einen stark ausgeprägten Mond haben, strahlen Fürsorge aus. Sie kümmern sich gerne. Auch reagieren sie stark auf die Stimmungen in ihrem Umkreis. Aber welche Mondstellung im Horoskop bedeutet was?

Mond im Widder

Es gibt kaum etwas, was dir so wichtig ist wie deine Unabhängigkeit. Du bist immer offen für neues und kannst es nicht leiden, wenn du dich langweilst. Dein Temperament ist einmalig. Durch dein impulsives Handeln bekommst du Aufmerksamkeit, die jedoch nicht immer positiv ist. Denn es gibt Menschen in deinen Umkreis, die meinen du handelst unüberlegt. Auch wird dir nachgesagt, dass du herrschsüchtig bist. Aber Menschen, die Widder in Mond haben, wissen: so schnell, wie du ungut wirst, so leicht verfliegen diese Gefühle auch wieder.

Mond im Krebs

Bei dir spielen Gefühle eine ganz wichtige Rolle. Du bist mitfühlend und verstehst es dich in Menschen hinein zu versetzen. Aber das hat nicht nur immer gute Seiten. Denn durch dein passives Verhalten machst du es deinen Mitmenschen leicht, dich zu beeinflussen. Manchmal schaffen sie es auch dich zu manipulieren.

Mond im Zwilling

Du sagst, was du denkst. Immerhin weißt du, dass du dich gut ausdrücken kannst. Dein Talent für Kommunikation ist einzigartig. Du bist schnell begeistert und versuchst es auch nicht zu verstecken, ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich ist es dir schon aufgefallen, dass es deinen Mitmenschen manchmal schwer fällt dir zu folgen. Vor allem, wenn es sich um deine Stimmungen dreht. Es gibt Menschen, die dich sogar als anstrengend sehen. Dabei gehst du Auseinandersetzungen eher aus dem Weg.

Mond im Stier

Du stehst zu allem, wofür du dich entschieden hast. Du schätzt die schönen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Du bist ein Genussmensch, vor allem, wenn es um Gefühle geht. Du bist gutmütig und es gibt wenig, das dich aus der Ruhe bringen kann. Unkontrolliertes Verhalten und Gefühlsausbrüche kennst du nicht. Du bist die Ruhe selbst.

Mond in Jungfrau

Du bist vielseitig, begabt und breitgefächert talentiert. Du strebst nach der Perfektion und erreichst sie in der Regel auch jedes Mal. Dennoch schaffst du es bescheiden zu bleiben. Struktur ist dir wichtig, Ordnung sowieso. Und falls dir etwas nicht passt, dann sagst du das auch. Und genau das macht dich manchmal zu einem Nörgler. Ganz zum Nachteil deiner Liebsten.

Mond im Löwen

Es gibt nichts, was dir wichtiger ist als dein Stolz. Du kommandierst gerne herum, willst immer Recht haben und verlierst dich oft in deiner Rechthaberei. Aber du bist immer gut gelaunt. Optimismus ist dein zweiter Vorname. Du liebst es positiv zu sein und es auch auszustrahlen. Aber genau wie deine glückliche Art, so gerne bist du auch von Luxus umgeben. Und daraus machst du kein Geheimnis.

Mond in der Waage

Wenn man sich eines sicher sein kann, dann ist es, dass man sich auf dich verlassen kann und zwar immer. Du bist ein sehr bescheiden, unkompliziert und allseits beliebt. Du kannst dich aus jeder Affäre ziehen. Ein Streit mit dir ist unmöglich, denn dein Geschick in jeder Diskussion ist perfekt.

Mond in den Fischen

Du bist verträumt und sensibel. Beides sind Eigenschaften, die dein Umfeld an dir liebt. Dein gutes Gemüt hilft jedem Menschen, den du kennst. Selbst, wenn er noch nicht einmal danach fragt. Aber du musst aufpassen, dass es nicht ausgenutzt wird.

Mond im Wassermann

Du liebst nichts mehr als deine Freiheit. Du wirst nicht gern eingeengt, noch hältst du dich an Dinge, die man dir vorschreibt. Dennoch bist du bei allen beliebt und immer höflich. Dein Umfeld hat dich gerne um sich. Obwohl du immer Leute um dich brauchst, darf dir niemand zu nahe kommen. Ungezwungene Bekanntschaften sind dir am liebsten.

Mond im Steinbock

Du bist verantwortungsbewusst wie kein zweiter. Auch Zuverlässigkeit und eine stetige Motivation, die Dinge beim Schopf zu packen, sind bei dir immer Priorität. Durch deine kühle Art kommt es aber manchmal so rüber, als wärst du abweisend. Dein Umfeld kommt nicht so gut mit dir Ablehnung zurecht – auch, wenn du sie noch nicht einmal so meinst.

Mond im Schützen

Du bist liebenswert und freundlich. Jeder würde gerne mit dir befreundet sein, aber Freiheit ist dir wichtig. Du willst nicht eingeengt werden und unabhängig bleiben. Du weißt, wie sich ein Leben zu leben hat.

Mond im Skorpion

Du weißt, was du willst. Und du weißt auch, wie du deinen Willen durchsetzen kannst. Du vertraust kaum jemanden außer dir selbst und bist sehr auf dich selbst fokussiert. Außerdem stehst du sehr gerne im Mittelpunkt und dich interessiert eigentlich kaum etwas anderes als du selbst. Falls dir jemand die Show stehlen möchte, dann hat er ein großes Problem.