Er ist sich selbst der Nächste, denkt an niemand anderen und würde sogar über Leichen gehen. Jeder kennt so einen Menschen: ob in der Arbeit, in der Schule oder sogar in der eigenen Familie. Wer sich fragt, wieso jemand so handelt, sollte das nächste Mal nach dem Sternzeichen der Person fragen.

Denn diese drei Sternzeichen sind besonders rücksichtlos:

Schütze

Der Schütze ist ein Einzelkämpfer. Ihm geht es am besten, wenn er auf sich selbst gestellt ist. Leider kommt es deswegen oft vor, dass das Sternzeichen keine Rücksicht auf seine Mitmenschen nimmt. Es fokussiert sich stark auf sich selbst und zieht sein eigenes Ding durch. Das muss nicht immer etwas Negatives sein, doch kann schnell dazuführen, dass sich irgendwann sogar die eigenen Freunde zurückziehen.

Zwillinge

Der Zwilling ist eigentlich ein sehr soziales Sternzeichen. Er würde nie absichtlich jemanden verletzen oder zurücklassen. Geht es aber um Entscheidungsprozesse, ist der Zwilling sehr sprunghaft. Er hört sich zwar auch die Meinung seiner Mitmenschen an, doch entscheidet sich dann so oft um, dass er sich vor allem im Büro nicht gerade beliebt macht. Die Sprunghaftigkeit des Sternzeichens führt dazu, dass er nicht mehr an die anderen denkt. Am besten, einfach einmal tief Luft holen, in sich gehen und überlegen, was man denn nun eigentlich möchte.

Widder

Widder sind sehr ehrliche Menschen. Sie nehmen sich kein Blatt vor den Mund und sagen immer ihre Meinung. Dabei können sie aber auch sehr rücksichtslos sein und nicht daran denken, wie ihre Wort bei ihren Mitmenschen ankommen. Zudem sind Widder auch sehr impulsiv und lassen dabei andere öfters auf der Strecke. Das ist besonders in Beziehungen ein Problem.