Es könnte auch ein Finale in der Champions League sein: Atletico Madrid vs. FC Liverpool. Wie schlägt sich der Vorjahressieger gegen den spanischen Giganten?





Es ist ein wahres Gigantenduell: Atletico Madrid empfängt den FC Liverpool im Champions League Achtelfinale – viel besser wird es nicht, an einem Dienstagabend. Ankick im Wanda Metropolitano ist um 21:00 Uhr.

Während der FC Liverpool durch die englische Liga marschiert und wohl ziemlich sicher Meister wird, muss Atletico richtig kämpfen. Der Meisterkampf scheint für die Madrilenen derzeit weit weg.

Atletico – Liverpool live im Livestream

Wer das Spiel gerne unterwegs oder im Internet streamen will, der hat mehrere Möglichkeiten. Zum einen gibt es den Bezahlsender Sky, der seit vielen Jahren die Champions League überträgt. Dort kann über die mobile App “SkyGo” das Spiel von unterwegs verfolgt werden. Um das zu tun, benötigt man jedoch ein Abo, oder zumindest ein sogenanntes “SkyTicket“.

Auch kostenlose Streamingseiten, wie das Portal “LiveTV“, werden die Partei natürlich übertragen. Dort ist jedoch die Qualität der Livestreams oft unterdurchschnittlich, zudem wird der Stream oft von Werbungen unterbrochen. Auch die Frage der Legalität solcher Seiten ist nicht zur Gänze geklärt.

