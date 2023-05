In dieser Woche kommen aufregende kosmische Energien auf uns zu, die eine Botschaft für ausgewählte Sternzeichen im Programm haben. Denn folgende drei Tierkreiszeichen sind jetzt besonders offen für ein spirituelles Erlebnis.

Was die dann daraus machen, liegt ganz an ihnen.

Fische

Die Fische sind bekannt dafür, dass sie eine starke Verbindung zum Spirituellen haben und oft intuitiv handeln. In dieser Woche könnten sie jedoch ein besonders intensives Erlebnis haben, das ihre Sichtweise auf das Leben verändert. Deshalb sollte das Sternzeichen jetzt darauf achten, seine Gedanken und Gefühle zu reflektieren und offener denn je für Botschaften aus dem Universum zu sein. Denn dadurch kommt viel Positives auf die Fische zu.

Jungfrau

Die Jungfrau ist eher praktisch und analytisch veranlagt, doch tief in ihrer Persönlichkeit schlummert auch eine spirituelle Ader. Diese kann noch in dieser Woche erweckt werden. Denn eine bestimmte Begegnung sorgt dafür, dass sich ihre Ziele im Leben vollkommen verändern werden. Im Nachhinein betrachtet, wird sich die Jungfrau wundern, dass es so lange gedauert hat, bis sie diese plötzliche Eingebung erreicht hat. Denn der neue Weg, den sie ab sofort geht, gefällt ihr sehr.

Waage

Der Waage sind Harmonie und Ausgeglichenheit sehr wichtig. Daher gehören Mediation und spirituelle Erlebnisse zum Alltag des Sternzeichens. In dieser Woche bekommt die Waage die Möglichkeit, noch tiefer in diese Welt einzutauchen und diese mystische Seite von sich ein Stück weiter zu erkunden. Das hilft ihr auch dabei, ihre inneren Kräfte zu stärken und ihr Gleichgewicht zu festigen. Außerdem stellt sich das Tierkreiszeichen die Frage, was genau seine Rolle im großen Ganzen ist.