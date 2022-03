Die ehemalige GNTM-Kandidatin Nathalie Volk ist wieder mit ihrem Ex Frank Otto zusammen. Das Model und der Millionär wollen es nach ihrer Trennung im Jahr 2020 nocheinmal miteinander versuchen.

Nathalie war in der Zwischenzeit sogar mit einem anderen Mann verlobt.

Nathalie Volk und Millionär Frank Otto sind wieder zusammen

Im TV hat das Model Nathalie Volk schon öfter für Aufreger gesorgt und auch in ihrem Privatleben geht es ganz schön rund. Hier ein kurzer Überblick über das Liebesleben der 25-Jährigen:

2015 machte die damals 18-Jährige ihre Beziehung zu Milliardär Frank Otto bekannt, der damals 58 Jahre alt war. Die Beziehung hielt trotz aller Skepsis ganze fünf Jahre. 2020 dann die plötzliche Trennung.

Nur wenige Monate danach gab Nathalie ihre Verlobung mit Timur A., einem Mitglied der berühmt-berüchtigten „Hells Angels“, bekannt. Zu einer Hochzeit kam es allerdings nicht. Nach der Trennung von Timur, bandelte sie dann mit Samuel „Sammy“ Azarev an. Doch auch diese Liebe sollte nur von kurzer Dauer sein. Nathalie und Sammy trennten sich vor einigen Tagen wieder. Und nun scheint Nathalie wieder ganz in love mit ihrem Ex-Partner Frank Otto zu sein.

„Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben“

Gegenüber der „Bild“ verriet die Schauspielerin: „Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben. Meine ganzen Sachen haben auch nie seine Hamburger Villa verlassen.“ Und auch dem 64-jährigen Millionär scheint das Liebescomeback zu gefallen und somit wollen es die beiden tatsächlich noch einmal miteinander versuchen.

„Ich verstehe mich mit meiner Mutter sehr gut und bin gerade bei ihr und Frank. Ich liebe Frank so wie er ist. Ich glaube nicht, dass man sich entlieben kann. Wir passen einfach zusammen. Er steht immer an meiner Seite“, so die 25-Jährige weiter. Zudem habe sie nun gemerkt, was Frank für ein toller Mann ist.

In dem Interview äußerte sich das Model auch zu ihrer Trennung von Sammy: „Ich habe mich von Sammy getrennt, da er nicht fest im Leben steht und wir nicht zusammenpassen“. Nathalie fühlte sich beinahe überrumpelt. „Ich wollte alles langsam angehen. Sammy bestand aber auf die Öffentlichkeit.“, so das Model weiter. Kein Wunder, dass Nathalie und Frank nun wieder zueinander gefunden haben. Immerhin war der Multimillionär laut der 25-Jährigen auch tatsächlich immer für sie da!

In Freundschaft getrennt

Vor einigen Monaten sprach Nathalie im Interview mit RTL über die Trennung von Frank Otto : „Wir haben uns in Freundschaft getrennt“. Obwohl das Model ihn für einen anderen verlassen hat, floss demnach zwischen den beiden nie böses Blut. Ganz im Gegenteil – er gratulierte der 25-Jährigen sogar noch zu ihrer Verlobung mit Timur. Er war sogar für sie da, als das Paar kurze Zeit auch schon wieder getrennte Wege ging.

Jetzt scheinen Nathalie und Frank jedenfalls wieder mega happy zu sein. Und wer weiß – vielleicht klappt es ja jetzt beim zweiten Anlauf. Denn wie heißt es so schön: alte Liebe rostet nicht.