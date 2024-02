Es war sein Herzensprojekt: Der Franzose Richard Plaud baute acht Jahre lang einen Eiffelturm aus insgesamt 706.900 Streichhölzer. Für seine mühevolle Arbeit erhoffte sich der Modellbauer einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Dieser Traum ist ihm jedoch geplatzt: Denn der Eintrag wurde abgelehnt.

Die Begründung für die Ablehnung findet der Franzose „nicht gerade fair“.

Eiffelturm mit über 700.000 Streichhölzern nachgebaut

Ganze acht Jahre und insgesamt 4.200 Stunden seines Lebens verbrachte der französische Modellbauer Richard Plaud damit, eine Nachbildung des Eiffelturms aus Streichhölzern zu bauen. Für sein 7,19 Meter hohes Meisterwerk brauchte er insgesamt 706.900 Streichhölzer und ganze 23 Kilogramm Leim. Seit 2009 ist der Rekordhalter für den höchsten Eiffelturm-Nachbau mit 6,53 Metern Toufic Daher aus dem Libanon. Das möchte der Franzose ändern! Sein letztes Streichholz befestigt der 47-Jährige schließlich am 27. Dezember 2023. Genau an diesem Tag vor 100 Jahren verstarb der Ingenieur des Pariser Eiffelturms, Gustav Eiffel.

Am 7. Jänner 2024 war es dann endlich so weit: Richard Plaud stellte sein Kunstwerk im Maßstab von 1:45 in einem Veranstaltungssaal in La Salicorne, in Frankreich aus und wandte sich an das Team von Guinness World Records. Diese sollten ihm im besten Fall seinen Rekord genehmigen. „Einen Weltrekord zu besitzen, war ein Kindheitstraum. Ich hatte das schon immer in meinem Kopf“, erzählte der Modellbauer gegenüber Le Parisien. Dieser Kindheitstraum blieb ihm jedoch unerfüllt.

„Das ist ziemlich erstaunlich und eigentlich ziemlich ärgerlich“

Denn laut der Jury des Guinness-Buches hat Richard Plaud ohne es zu wissen einen grundlegenden Fehler begangen, der ihm alles „vermasselte“. In seiner Bauphase erkannte er, dass der lästigste Teil an der ganzen Arbeit darin bestand, den Zündkopf jedes einzelnen Streichholzes abzutrennen. Daher kam er auf die schlaue Idee sich mit einem französischen Streichholzhersteller in Verbindung zu setzen, der ihm die nötige Menge an Holzstäbchen lieferte. Technisch gesehen waren das aber keine „echten“ Streichhölzer und genau aus diesem Grund wurde der Antrag auf einen Rekord-Eintrag im Guinness-Buch abgelehnt.

Denn die Vorschriften schrieben konkret vor, dass die Streichholzstäbchen „nicht geschnitten, zerlegt oder über ihre Anerkennung als Streichholz verzerrt werden dürfen“, wie der Modellbauer auf seinem Instagram-Account verärgert unter einem Posting schreibt. „Sie meinten, dass meine Streichhölzer nicht im Handel erhältlich seien. Sie haben sich also nicht qualifiziert“, sagte der Franzose gegenüber BBC. Sein Kindheitstraum ist somit auch offiziell geplatzt.

Die Begründung für die Ablehnung traf Richard Plaud sehr: „Das ist ziemlich erstaunlich und eigentlich ziemlich ärgerlich. Das ist nicht gerade fair. Was am meisten schmerzt, ist, dass sie die Arbeit, die ich investiert habe, die Zeit, die ich aufgewendet habe, die mentale Energie, nicht anerkennen – denn ich kann Ihnen sagen, dass es nicht einfach war.“ Sein Traum von einem Weltrekord wurde zwar nicht wahr, aber dafür hofft er, seinen Eiffelturm bei den Olympischen Spielen im Juli in Paris ausstellen zu lassen.